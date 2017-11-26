T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAYRAMPAŞA'DA BİNA BOŞLUĞUNDA YANMIŞ CESET...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA Bayrampaşa'da bir sanayi sitesinde yanmış erkek cesedi bulundu

26 Kasım 2017 15:35

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA
Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesinde yanmış erkek cesedi bulundu.
Sabah saatlerinde Muratpaşa Mahallesi\'ndeki Dericiler Sanayi Sitesi\'ne gelen çalışanlar, sanayi sitesindeki bir binanın boşluğunda yanmış odun parçaları ile bir kişinin cesedini gördü. Çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde inceleme yapıp delil toplayan ekipler cesedin yanında bonzai adlı uyuşturucu maddeye rastladı. Üzerinden kimlik çıkmayan bir erkeğe ait ceset, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Görüntü Dökümü:
------------------------
-Sanayi sitesinden detay
-Polislerin şerit çekmesi
-Olay yeri inceleme ekiplerinin sanayi sitesine gelmesi
-Çalışan ile röp.
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraAKTÜRKMurat SOLAKDHA BayrampaşaSabahMuratpaşa Mahallesi Dericiler Sanayi SitesiOlayAdli Tıp Kurumu MorguOlaylaDökümü SanayiGenel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24