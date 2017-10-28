BAYRAMPAŞA'DA "ŞÜPHELİ ARAÇ"  OPERASYONU: 4 GÖZALTI 

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Sinan BİLGİLİ - Mehmet İlkay ÖZER, İstanbul DHA

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem planladığı iddia edilen şüphelilerin beyaz bir otomobili saat 16.30 sıralarında Bayrampaşa\'da bulunan alışveriş merkezinin açık otoparkına bıraktığını tespit etti.

Takip edilen otomobilden çıkan 4 şüpheli, 1\'i bacağından hafif yaralı olmak yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekipleri araç çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak vatandaşları açık otoparktan uzaklaştırdı. Ekipler şüpheli araçta düzenek olma ihtimalini değerlendirerek durumu Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bomba İmha ekipleri şüpheli araca yerleştirdiği 2 fünyeyi patlattı. Araçtan çıkanları bomba imha ekibinin incelemesi sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin önlemi

-Kontrollü patlatma

-Bomba uzmanının görüntüsü

-Aracın görüntüsü

-Bomba uzmanını incelemesi

-Detaylar

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