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BAYRAMPAŞA TAKSİCİ CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet A

17 Aralık 2018 22:10

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA
Bayrampaşa\'da bindiği taksinin şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla Mehmet A., gözaltına alındı. Ailesinin, cinayet anını televizyondan izleyerek şüpheliyi tanıyıp polise haber verdikleri öğrenildi.
Bayrampaşa\'da 27 Kasım\'da taksi şoförü Nihat Elçi, aracına aldığı müşteri tarafından başından silahla vurularak öldürüldü. Polis olayla ilgili çalışma sürdürürken Ankara Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran bir aile cinayet olayının görüntülerini televizyondan izlediklerini ve şüphelinin çocukları Mehmet A. olduğunu bildirdiler. Bunun üzerine Mehmet A. gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürerken İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü\'nden bir ekip, şüpheliyi İstanbul\'a getirmek için yola çıktı.

Görüntü Dökümü:
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Saldırı anına ilişkin arşiv görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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