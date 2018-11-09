BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI'NDA KENDİNİ VURAN KADIN POLİS MEMURU ÖLDÜ

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Alper KORKMAZ /İstanbul (DHA)
Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti.
Olay dün saat 13.00 sıralarında Bayrampaşa Kaymakamlığı\'nda meydana geldi. Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye Ataş beylik tabancasıyla sol şakağına ateş etti.
Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan polis memuru Naciye Ataş hayatını kaybetti.
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