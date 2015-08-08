Bayrampaşa Emniyeti önünde yarım saat arayla iki ses bombası patladı

Bayrampaşa Emniyet Müdürlüğü önünde yaklaşık yarım saat arayla 2 ses bombası patladı. Patlamada 12 yaşlarında bir çocuğun bacağından hafif şekilde yaralandı.

Hayati Kılıç ve Soner Hasırcıoğlu’nun DHA’da yer alan haberine göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne bırakılan bir paket saat 23.00 sıralarında büyük bir gürültü ile patladı.

İlk patlamada 12 yaşlarında Suriyeli bir çocuk bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralı çocuk Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Panik yaşandı

Bu arada patlama nedeniyle mahalleli büyük panik yaşadı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

2’nci patlama oldu

Birinci patlamadan yaklaşık yarım saat sonra 2’nci bir patlama daha meydana geldi.

Yollar kapatıldı

Olay yerine gelen takviye ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı; emniyete çıkan yollar kapatıldı. Bomba İmha Uzmanı polisler ile Olay Yeri İnceleme ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgede uzun süre inceleme yaptı.

Zaman ayarlı ses bombası

İncelemelerin ardından da kapatılan yollar yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 patlamanın da paket içerisine konulan ses bombasından kaynaklandığı, ses bombalarından birinin de zaman ayarlı olduğu öğrenildi. Bombalardan arta kalan parçalar incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görgü tanığı anlattı

Patlamanın olduğu yerde bir lokantada garson olarak çalıştığını söyleyen Cevat Işık "Biz çalışıyorduk. Müşteriye bakıyordum. Patlama sesi duyduk. Bir çocuk yere düştü. Bacağından kan geliyordu. Polis geldi. Çocuğu alıp götürdü. Çalışmaya devam ediyordum ikinci patlama oldu" dedi.