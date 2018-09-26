Bayrampaşa Dağıtım Merkezi'nde işçilere 'Kendi adına pul bastır, satın al' baskısı!

Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkezi'nde, tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek, taşeron işçilere kendileri adına en az 25 liralık kişisel pul bastırıp kurumdan satın almalarının dayatıldığı bildirildi.

Evrensel gazetesinden Vedat Yalvaç'ın haberine göre, zorlama ile karşı karşıya olduklarını iddia eden işçiler, "25 lira ufak bir para gibi görünüyor ama cebinde dolmuş parası olmayanları biliyorum" diyerek duruma tepki gösteriyor.

Posta Dağıtım Merkezi Müdürü İslam Turan ise iddialar karşısında, "İsteyen arkadaş kendi adına bir pul çıkarsın. Ben de çıkarıyorum. Kuruma yararlı olsun diye. Zorlama yapmadık yani" yanıtını verdi.

İddiaları gündeme taşıyan işçiler sürece ilişkin olarak şunları anlattı:

Bayrampaşa Posta Dağıtım Merkezi Müdürü İslam Turan kendisine bağlı Bayrampaşa, Esenler ve Eyüp gruplarında çalışan taşeron dağıtıcılarla toplantı yaptı. Geçtiğimiz Cuma günü yapılan toplantıya 100'ün üzerinde taşeron işçi katıldı. Müdür sadece taşeronları topladı, kadroluları toplamadı. Ekonomik krizden söz etti, tasarruf tedbirlerinden söz etti ve kuruma destek amacıyla ‘Herkes kendisi için en az 25 liralık pul bastıracak' dedi. Herkesten bir adet fotoğraf ile 25 lira istediler.

Tasarruf tedbirleri nedeniyle kuruma destek amacıyla herkes kendisi mecburi bastıracakmış. Bizim adımıza basılan pullar bize verilecek. Bu kurumun pazarlama birimi var zaten. İnsanlar açıkçası bazı şeylerden dolayı mecbur kalıyor. Pulun üzerinde kendi fotoğrafın oluyor. Onunla birlikte posta gönderebiliyorsun. Ben kendi adıma bastırırım, hatıra olarak da saklarım. Herkes mecbur kendi adına bastıracak. ‘Satın’ dese yine iyi. Herkes elinden geldiği kadar destek olmaya çalışır. 25 lira için mi konuşuluyor. 25 lira ufak bir para gibi görünüyor ama cebinde dolmuş parası olmayanları biliyorum.”

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