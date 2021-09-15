Bayrampaşa'da yakalanan bariyer hırsızından şaşırtan ifade: Cezaevine girmek için yaptım

İstanbul Bayrampaşa'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. (36) çevredekilerin ihbarı üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıkan şüpheli kendisini gözaltına alan polislere "Uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim" dediği öğrenildi.

Gözaltına alınan Eyüp A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim"

Şüpheli Eyüp A. 2 Eylül saat 23.15 sıralarında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü. İhbar üzerine şüpheliyi yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti.



Gözaltına alınan şüpheli Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp



A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

10 yıl 6 aya kada hapis istemiyle karşı karşıya

Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor. (DHA)