Bayrampaşa Cezaevi arazisine 3 bin 500 konut yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Bayrampaşa Cezaevi arazisine yapılması planlanan 3 bin 500 konutluk imar projesini onayladı. Plana göre yeşil alanı bol yerleşim alanı 15 bin kişinin yaşayacağı bir mahalle olacak. Ayrıca, tüm yapılar engellilerin rahat erişeceği şekilde dizayn edilecek.

Zaman'ın haberine göre, Bayrampaşa Cezaevi'nin kapatılarak taşınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen arsa ile ilgili imar planı değişikliği Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Toplu konut yapılması planlanan arazi, depreme dayanıksız binaların yerine yeni yerleşim için yapılar yapılacak. Konut, ticaret, yeşil alan, sağlık tesisi, dini tesis ve yolların yer alabileceği planda emsal 3 olarak belirlendi. Planda sağlık ve dini tesisler emsal dışında tutuldu. Yaklaşık 3 bin 500 konutun yapımı planlanan yerleşim alanında 15 bin kişilik yeni bir mahalle oluşturulması hedefleniyor.

Bölgede yapılacak konutların daire tipleri ve sayıları şöyle: 2+1/70 m² 700, 2+1/80 m² 1.050, 2+1/90 m² 350, 3+1/100 m² 525, 3+1/110 m² 525 ve 350 adet." Bölgede yaklaşık 90 bin metrekarelik bir ticaret merkezi inşaatı yapılacak. Binaların zemin-zemin üstü katları ve açığa çıkan bodrum katlarında imalat yapılmayan, bulunduğu mekânın dışına gürültü, duman, atık vb. rahatsız edici unsurlar salmayan dükkânların, çevrenin ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş, ofis ve muayenehane mekanlarının, kuaför, kuru temizleme, kitabevi, lokanta, kafe, eczane, pastane, banka vb. ticari ve hizmet birimlerinin yer alması planlanıyor.

Kurulacak yeni şehirdeki tüm yapılar tamamen engellilerin rahatlıkla erişeceği şekilde dizayn edilecek. Konutlardan özel otoparklara, park alanlarından otobüs duraklarına kadar tüm yapılar engellilerin erişeceği özelliklerde yapılacak. Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un gündeminde bulunan "deprem riski" ve hızlı kentleşmenin ortaya çıkardığı olumsuz yapılaşma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çözüme yönelik kapsamlı çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda yüksek deprem riski, güvensiz yapı stoku ve niteliksiz çevre, yüksek yapılaşma yoğunluğu, afet sırasında ulaşma, tahliye ve kurtarma olanaklığının azlığı gibi nedenlerle İstanbul'u etkileyecek bir depremde ciddi ölçüde etkilenecek ilçelerin başında gelen Bayrampaşa için önemli bir proje başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Bayrampaşa Cezaevi arazisinde yapılacak proje için ihaleye çıkıyor. Bayrampaşa ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki arazide kentsel dönüşüme yönelik mimari, statik ve tesisat uygulama projelerinin hazırlanması ihalesi Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılacak.

31 Temmuz'da çıkılacak ihale kapsamında; Bayrampaşa ilçesinde deprem ve diğer doğal ve kentsel risklere maruz bina stokunun güvenli ve yaşam kalitesi yüksek mekânlar ile takasını mümkün kılacak kalıcı konut-ticaret-hizmet alanları oluşturulması ve proje alanını yakın çevresindeki donatı alanlarının eksikliğini gidermek üzere yeterli yeşil alan, dini tesis ve sosyal kültürel alanlar ve diğer bazı donatı alanlarının projelendirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanacak proje, kent genelinde yapılacak diğer kentsel dönüşüm projelerine örnek teşkil etmesi düşüncesi ile 112 bin 270 metrekarelik yüzölçümüne sahip araziye yaklaşık 600 bin metrekare inşaat yapılacak. Kentsel dönüşüme yönelik olarak yapılacak projede planda verilen 3 emsal kullanılarak; yaklaşık 3.500 konut inşa edilecek. Konutlar toplam inşaat alanının yaklaşık yüzde 15'i kadar alanı kaplayacak. Zemin-zemin üstü katlarda ve açığa çıkan bodrum katlarda ticaret ve hizmet fonksiyonları bulunacak. Konutlar için her daireye bir araçlık park alanı olacak şekilde otopark yapılacak.