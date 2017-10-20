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Bayrampaşa Çevik Kuvvet'i işgal girişimi davasında 58 askere ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davada 18'i tutuklu 58 sanık yargılanıyordu

20 Ekim 2017 21:02

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü işgal etmeye çalıştıkları ve bu sırada 1 kişinin ölümü, 15 kişinin de yaralanmasına neden oldukları gerekçesiyle 18'i tutuklu 58 sanığın yargılandığı davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı, davaya ilişkin esas hakkındaki mütalasının hazır olduğunu beyan ederek, mahkemeye sundu.

Mütalaada, tüm sanıkların "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaada, ayrıca sanıklar eski Albay Yusuf Sarı, eski Yarbay Kadir Yıldız ve eski Uzman Çavuş Yusuf Boz'un ''kasten öldürme'', ''kasten yaralama'', ''tehdit'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçlarından da hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

 

İddianameden

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ile "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede, bazı sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenirken ayrıca, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün işgal girişiminin planlayıcılarından olduğu gerekçesiyle Kurmay Albay Yusuf Sari'ya, "tehdit", "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından müebbet ve 54 yıldan 94 yıla kadar hapis cezası verilmesi isteniyor.

Tutuklu sanıklardan Yarbay Kadir Yıldız'ın ise olay sırasında Ümit Yolcu'nun ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu gerekçesiyle "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" suçlarından da müebbet ile 52 yıldan 86 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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