Bayramoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: Kaybetmeyi göze alın, 'temizlik' yapın

Yeni Şafak gazetesi yazarı Ali Bayramoğlu, CHP'nin kendi içerisinde yüzleşme yapması gerektiğini söyleyerek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gerekirse kaybetmeyi göze alın ve 'temizlik' yapın" diye seslendi.

Ali Bayramoğlu "Asım Eren'i, 49'lar olayını bilir misiniz Sayın Kılıçdaroğlu?" başlığıyla yayımlanan yazısında, son dönemde CHP içerisinde yaşanan tartışmaları hatırlatarak, Kılıçdaroğlu'na "temizlik" çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "siyaset dışı"nda kaldığını söyleyen Bayramoğlu'nun yazısı özetle şöyle:

"Kılıçdaroğlu bu koşullarda her anlamda 'siyaset dışı' kalmaktadır.

Siyaset, CHP için siyaset once yüzleşmeyi ve bilmeyi gerektirir.

Bir dönemlerin CHP Niğde milletvelini Asım Eren'i bilir mi Kılıçdaroğlu?

1959'da Kerkük'te Türkmen ile Kürtler arasında çıkan olaylarda yüz civarında Türkmen hayatını kaybedince, dönemin başbakanına verdiği soru önergesinde, 'Kürtlerin Türkmenlere baskı ve zülum uyguladıklarını öldürdüklerini söyleyerek Türkiye'de yaşayan Kürtlere mukabele-i bil misil (yaptıkları kadar karşılık) düşüp düşünmediğini' soran Asım Eren'i…

Bunu takiben 102 Kürt öğrencinin bu soru önergesine protesto amacıyla çektikleri telgraftan haberi var mıdır?

Bu telgrafta, Asım Eren'e hitaben, 'Türkiye'de sizin gibi hortlak zihniyet eserlerinin çok az olduğuna inanıyor, bu hareketinizle Türk amme efkarı nazarında yaşayan bir ölü olduğunuzu hatılatıyoruz…' sözlerinin yer aldığını bilir mi?

Bu olayların devamında, Kürtlere yönelik 50 tutuklama kararının, 49'lar olayı adı altında Kürt siyasi hareketinde bir kilometre taşı oluşturduğunu birileri anlatmış mıdır ona?

Benzerlikler ne kadar çok değil mi Sayın Kılıçdadoğlu?

Önce kendinize bakın…

Gerekirse kaybetmeyi göze alın ve 'temizlik' yapın…"