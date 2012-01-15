Bayramlara Çankaya ayarı





T24- 19 Mayıs kutlamalarının değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar yürürken, 23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim kutlamalarının da yeniden düzenlendiği öğrenildi. Kutlamalara ilişkin çalışmaları Çankaya Köşkü yürütüyor







Vatan gazetesinde habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını Ankara dışındaki illerde stadyumlar yerine okullara kaydırmasının ardından bütün resmi bayram kutlamalarında köklü değişiklikler bekleniyor.



23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim’deki kutlamalar da yeniden şekillendiriliyor. 2011 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kutlamaların Genelkurmay Başkanı yerine Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesine yönelik düzenlemenin ardından resmi bayram kutlama ve tören sisteminde daha kapsamlı bir değişikliğe gidilmesine karar verildi.





Çumhurbaşkanlığınca yürütülen çalışma çerçevesinde 12 Eylül darbesinin ardından 1981 yılında yeniden düzenlenen Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı Kutlama Törenleri ile bu törenleri düzenlemek ve yürütmekle görevli resmi-özel bütün kurum ve kuruluşların faaliyetlerini belirleyen yönetmelik masaya yatırıldı.





Askeri yönetime bağlı hükümetin kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelik yerine yeni bir yönetmelik çıkarılmasının yanısıra kutlamaların ve törenlerin 1940’lı yılların otoriter yönetim anlayışının ritüellerinden kurtarılması konusunda görüş birliğine varıldı. Gerekli görüldüğü takdirde kutlama ve tören sistemini düzenleyen yasanın değiştirilmesi formülü de seçenekler arasına alındı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ilk toplantı 11 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen başkanlığında yapılan toplantıya Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri katıldı. Genelkurmay’ı bir daire başkanı temsil etti.





Yeni yaklaşım tarzı



Toplantıda kutlama ve törenler için “yeni bir yaklaşım tarzı” ortaya kondu. İthaf edildiği kesimlerin doğrudan katılımını ve törenlerin daha coşkulu daha anlamına uygun bir konseptte yürütülmesini sağlamayı hedeflediği belirtilen çalışmanın özellikle 23 Nisan ve 19 Mayıs törenlerine katılan öğrencilerin 2-3 ay arasında değişen hazırlık çalışmaları ve provalar nedeniyle eğitiminin aksamasını önlemeyi de amaçladığı belirtildi.





Bu çerçevede bu yıl sadece Ankara’da yapılacak 19 Mayıs’taki stadyum kutlamalarının, 23 Nisan ve 30 Ağustos’u da kapsayacak şekilde yeni bir konsepte dönüştürülmesi de gündeme geldi.



CHP’de teyakkuz



CHP, Genel Sekreteri Bihlun Tamaylıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap imzasıyla 81 il başkanına gönderdiği mektup aracılığıyla herkesi Cumhuriyetin sembollerine sahip çıkmaya çağırdı.



‘Mesele esasla ilgili’







“AKP’nin iktidar sürecinde ve giderek artan bir biçimde, Türkiye’nin birliğini temsil eden sembollere karşı bilinçli bir saldırı kampanyası sürdürülmektedir. 19 Mayıs törenlerinin iptali kararı, bu bilinçli kampanyanın sadece bir parçasıdır” denilen mektupta, “Bu kararı alanların akıl hocaları, Atatürkçülüğü hakaret olarak kabul edenlerdir. Cumhuriyetin bütün sembollerine faşist iftirasını atanlardır” değerlendirmesi yer aldı.







Mektupta şöyle dendi: “19 Mayıs törenlerinin iptalini, incir çekirdeğini doldurmayan ve gülünç mazeretlerle izaha kalkanların zerre kadar samimi olmadıkları açıktır. Bu törenleri iptal edenlerin derdinin sadece usulle veya içerikle ilgili olmadığı herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. Mesele törenlerin içeriğiyle yani usulle ilgili değildir. Mesele esasla ilgilidir. Bunların derdi 19 Mayısın bizatihi kendisiyle ilgilidir. Çok iyi bilinmelidir ki; AKP iktidarında 29 Ekim törenlerinin iptalinin ilk olmadığı gerçeği gibi, 19 Mayıs törenlerinin iptali de son olmayacaktır. Toplumumuzu bir arada tutan bütün ortak değerlerimiz, adalet duygumuz, demokrasinin değerleri, bağımsızlık bilincimiz saldırı altındadır. Herkesi, bize dayatılan asıl büyük resmi görmeye, birlik sembollerimize sahip çıkmaya, bir olmaya ve baskıya direnmeye davet ediyoruz.”





Kılıç: İstismar ettirmeyiz





19 Mayıs kutlamaları nedeniyle başlayan tartışmalarla ilgili bir açıklama da Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’tan geldi. Kılıç İzmir’de yaptığı konuşmada 19 Mayıs kutlamalarına yeni bir anlam ve dinamizm kazandırmak, yeni bir yol çizmek için atılan adımları olduğunu hatırlattı ve “Bunların hiçbiri Anadolu coğrafyasını ve gençlerimizi 19 Mayıs ruhundan yoksun bırakmaya yönelik adımlar değildir. Bilakis 19 Mayıs’larının kalplere ve akıllara hitap eden heyecanını Türk gençliğiyle buluşturmak için atılan adımlardır. Gençlik Haftası etkinlikleri 2012’den itibaren bambaşka bir ruha ve heyecana tanıklık eden etkinlikler ve kutlamalar olacaktır” dedi. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kasten yanlış anlayanların 19 Mayıs kutlamaları üzerinden bir istismara girmelerine asla fırsat vermeyeceğiz, asla seyirci kalmayacağız.”

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da mekanların sınırlanmasının bayram kutlamalarının coşkusunu engellemeyeceğini söyledi ve “Bayramları yasaklamak kimsenin haddi değildir” dedi.