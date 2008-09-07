Bayramın Hazine'ye maliyeti 5.2 milyar YTL

Ramazan Bayramı'nın eylül ayının son işgününe denk gelmesi Hazine Müsteşarlığı'nı olumsuz etkiledi. 30 Eylül günü başlayacak olan bayram tatili nedeniyle eylülde tahakkuk etmesi gereken 5.2 milyar YTL'lik vergi gelirinin nakit girişi ekim ayına sarkacak.



Bu durum Hazine'nin nakit dengesini etkiledi ve iç borçlanma stratejisi buna göre hazırlandı. Hazine temmuz-ağustostan sonra eylül-ekim ayları iç borçlanma stratejilerini aynı anda yani 2 aylık ilan etti. Hazine yetkilileri, 2'şer aylık iç borçlanma stratejisi ilan edilmesine piyasanın alıştığını, bu talebin piyasadan özellikle piyasa yapıcısı bankalardan geldiğini belirterek bundan sonra 2'şer aylık strateji uygulamasının devam edebileceğini ancak kesin kararın verilmediğini bildirdiler.



Temmuz ve ağustosa AK Parti'nin kapatma davası ile ilgili belirsizliğin yanı sıra Hazine'nin yüklü ödemeleri de damga vurmuştu. Hazine'nin bu iki ayda 43 milyar YTL'lik ödeme yapması gerekiyordu. Ayrıca mali tatil nedeniyle de 4.8 milyar YTL'lik verginin nakit girişi ağustosa sarkmıştı. Şimdi eylülde de 5.2 milyar YTL'lik bir vergi girişi ekime sarkacak. Ancak bu dönemde Hazine geçen iki aylık dönemdeki gibi zorlu bir ödeme süreci içinde değil. Eylülde 5.1, ekimde de 8.6 milyar YTL'lik ödeme var. Hazine'nin kasımda ise ağustos gibi yüklü bir ödemesi var. Kasımda 18.7 milyar YTL, aralıkta da 6.4 milyar YTL'lik iç borç ödemesi yapılacak.



Borçlanmaya iki ay ayarı



Hazine, temmuz-ağustos aylarındaki yüklü ödemelerde piyasanın önünü görmesi için iki aylık borçlanma politikasını aynı anda açıklamıştı. Bu isteğin haziranda piyasadan geldiğini anlatan yetkililer, "Özellikle piyasa yapıcısı bankalar daha iyi planlama yapabilmeleri ve önlerini görebilmek için iç borçlanma stratejisinin iki aylık açıklanmasını gündeme getirdiler. Temmuz-ağustos ayında uygulandı, şimdi de eylül-ekim için uygulandı" dedi.



Temmuz-ağustos borçlanmasının açıklama dışında çok da değiştirilmediğini ve genelde sadık kalındığını anlatan yetkililer, piyasanın rahat etmesi için bu tarza devam edilebileceğini, bunun düşünüldüğünü dile getirdi. Bu durumda kasım-aralık ayına ait borçlanma stratejisi de birlikte açıklanabilecek. Yetkililer aynı zamanda ihale duyurularının da olabildiğince erkene alınmak istendiğini, artık 2 gün önce duyurmaya çalıştıklarını anlatarak, bu uygulamanın da devam ettirilmesinin planlandığını belirtti.

