Bayramın ardından şehit haberleri gelmeye başladı

T24



Bayram süresince eylemsizlik kararı aldığını açıklayan PKK, bayramın bitmesiyle hain saldırılara başladı. Acı haber dün Tunceli’den geldi. Geyiksuyu bölgesinde arama-tarama faaliyeti yürüten askerler, akşam 17.00 sıralarında bir grup teröristle sıcak temas sağladı. Çatışmada Geyiksuyu Komando Taburu’nda görevli teğmen ile uzman çavuş şehit oldu. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede başlatılan operasyonlar hava destekli sürdürülüyor.





Yüksekova'da 2 korucu şehit



Hakkari’nin Yüksekova İlçesi yakınlarında saatlerinde PKK’lılar 2 korucuyu şehit etti, 1’i korucu 4 kişiyi yaraladı.



Saldırı dün gece geç saatlerde meydana geldi. Bir grup terörist, ilçeye bağlı Yeşiltaş Köyü yakınlarında devriye görevi yapan koruculara saldırı düzenlendi. Köy yakınlarındaki bir inşaata ait kulübeye el bombası atan ardından otomatik tüfeklerle ateş açan teröristler kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 korucuyu şehit etti. Saldırıda 1’i korucu 4 kişi yaralandı. Kaçan teröristleri ele geçirmek amacıyla operasyon sürdürülüyor.





Tatvan'da saldırı: 3 yaralı



Bitlis-Tatvan karayolu üzerindeki Tatvan Devlet Hastanesi önünde 10’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda nöbet değişiminden dönen askeri araca ateş açıldı. Askerler anında karşılık verince, 4 kişi oldukları belirlenen teröristler, otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak bu sırada otomobil kaza yaparak devrildi. Otomobilden çıkan teröristler yoldan geçen bir otomobili durdurarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 3 asker hafif yaralandı. Bitlis Valisi Nurettin Yılmaz, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını söyledi.





Çiçek, Genelkurmay Başkanı Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Tunceli'de teröristlerin hain saldırısı sonucu iki askerin şehit olması dolayısıyla, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e başsağlığı mesajı gönderdi.



TBMM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek'in mesajı şöyle:



“Tunceli ilimizin Geyiksuyu kırsal alanında arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerimize teröristlerce açılan ateş sonucu iki askerimizin şehit olmasından büyük üzüntü duydum. Ülkemizin birlik ve bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği uğrunda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, şehitlerimizin ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”





Şehit ateşi Tunceli ve Kayseri'ye düştü



Tunceli’de PKK’lı teröristlerin açtığı ilk ateşde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in Kayseri’deki baba ocağına ateş düştü. Şehit Uzman Çavuş Erciyes’in ailesine acı haberi valilik görevlileriyle garzinonda görevli askerler birlikte verdi. Şehit Uzman Çavuş Bekir Erciyes’in (27) evli, eşinin de 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.



Çatışmada diğer şehit olan Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu’nun Yozgat’taki baba evine acı haber ulaştı.



Yozgat Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Mikail Tek tarafından doktor kontrolünde şehidin ailesine acı haber verildi. Akşam 22.00 sıralarında çocuklarının şehit olduğunu öğrenen anne Ayten ve baba Seyit Buharalıoğlu baygınlık geçirdi. Sağlık görevlilerinin sakinleştirici iğne yapmalarına izin vermeyen acılı anne, oğlunun ardından ağıtlar yakarak, "Şehit olurum diyordun, şehit oldun yavrum. Ben bu acıya nasıl dayanırım. Bacılarına ne diyeceğim, nasıl haber veririm. Ekimde geleceğim demişti. Kalp ameliyatı olmuştu" diye gözyaşı döktü.



28 yaşındaki Şehit Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu bekar ve 2 kız kardeşi bulunuyor.



