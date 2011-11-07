-Bayramın 2. gününde 14 kişi öldü ANKARA (A.A) - 07.11.2011 - Kurban Bayramı'nın ikinci günü yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 14 kişi öldü, 48 kişi yaralandı. Saat 17.00 itibariyle meydana gelen trafik kazaları şöyle: Tokat'ta, sürücüsü belirlenemeyen 60 HG 916 plakalı otomobil, Karayolları 74. Şube Müdürlüğü önünde, Şafak Doğan'ın kullandığı 06 DM 6208 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrılan 60 HG 916 plakalı otomobilde bulunan Muzaffer Salman (35) olay yerinde, aynı araçtaki kimliği öğrenilemeyen bir kişi ise kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü Şafak Doğan ile aynı araçta bulunan Burak Şen (21), Gökhan Doğan (21), Tacettin Çetin (22) ve Ural Uçurum yaralandı. Antalya'da, Ömer D. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Yüzüncü Yıl Bulvarı Cezaevi Kavşağı'nda, Rahman Görücü'nün kullandığı 07 ES 961 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan Abdurrahman Görücü (14) ağır yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Görücü hayatını kaybetti. Yaralanan motosiklet sürücüsü Rahman Görücü ise tedavi altına alındı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Mustafa Doğru'nun (30) kullandığı 10 UY 637 plakalı otomobil, Bursa-İzmir karayolunun 83. kilometresinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mustafa, eşi Nevin (28) ve 2 yaşındaki çocukları Ebra Nur Doğru, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 6 yaşındaki çocukları Burak Can Doğru ise Uludağ Üniversitesi (UÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kırklareli'de, Mustafa Berkay İskeç (20) yönetimindeki 39 DS 131 plakalı otomobil, Edirne Caddesi'ndeki Orman İşletme Müdürlüğünün duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Yılmaz Yiğit Kayrak (19) ve Anıl Güzelocak (20) yaralandı. Düzce'de, Bülent Ata idaresindeki 34 VS 4013 plakalı otomobil, TEM otoyolu Kaynaşlı gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, İdris Karan'ın kullandığı 34 YGF 57 plakalı otomobille çarpışarak devrildi. Kazada, sürücü Bülent Ata ile aynı araçta bulunan Fatma ve Elif Ata yaralandı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Ahmet B'nin yönetimindeki 41 E 9042 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Niyazi Çelik idaresindeki 41 GA 745 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Niyazi Çelik ile yanında bulunan Soner Gün yaralandı. Antalya'nın Akseki ilçesinde, Cevat Özbek'in kullandığı 42 R 3215 plakalı otomobil, Akseki-Manavgat Karayolu Derbent Boğazı mevkisinde, Hamdi Keleş yönetimindeki 44 KR 111 plakalı yolcu otobüsüyla çarpıştıktan sonra dereye yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Cevat Özbek (26) ile yanında bulunan ağabeyi Bülent Özbek (33) yaralandı. Artvin'in Hopa ilçesinde, Camili'den Borkça yönüne giden Ahmet Kasımoğlu yönetimindeki 08 AK 552 plakalı kamyonet devrildi. Kazada, Muhammet Ercan Karamert (23) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü Ahmet Kasımoğlu ile Mert Keskin ve Rıza Gökçay, Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Düzce'de, Semih Türkücü idaresindeki 81 EA 699 plakalı otomobil, Gölyaka yolu Yazıpınar mevkisinde, yol kenarındaki kanalizasyon kanalına düştü. Kazada, sürücü Türkücü ile Sedat Kuroğlu ve Feriha Varlı yaralandı. Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Artvin'in Borçka ilçesinde, Zeki Yılmaz Gündoğdu'nun (43) kullandığı 08 DC 289 plakalı otomobil, SSK Caddesi'nde Çoruh Nehri'ne düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan Gündoğdu, Borçka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gündoğdu'nun ilk belirlemelere göre, kafasını çarpması sonucu öldüğü bildirildi. Konya'nın Kulu ilçesinde, Olcay Aslan (32) idaresindeki 06 RON 59 plakalı otomobil, Kulu-Konya karayolunun 8. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Aslan ile eşi Ramazan (32), kızı Elif Nora (4) ve Hasan Aslan, Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 16 yaşındaki Mevlüthan Özdemir'in kullandığı 07 LR 411 plakalı otomobil, Çarıksaraylar beldesi Suvar Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada, Özdemir ile yanında bulunan aynı yaştaki arkadaşı Yunus Kaygusuz ağır yaralandı. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda Düzce'den İstanbul yönüne giden Mevlüt Üreten yönetimindeki 34 RA 7934 plakalı panelvan, Vakıf Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mevlüt Üreten ile aynı araçta bulunan Emine (48), Figen (25), Selçuk (24), Zeynep (9) ve Serdar (5) Üreten, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Eskişehir'de, Kemal Şiran (38) idaresindeki 26 SL 294 plakalı kamyon, Alpu karayolunun 20. kilometresinde, Özkan Çukur (36) yönetimindeki 26 KH 336 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Özkan Çukur, eşi Zeynep (30), 3 yaşındaki kızları Havva Çukur ile Hanife Çukur (57) hayatını kaybetti. Yaralanan Kadir Çukur (8) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sivas'ın Gölova ilçesinde Atillah Aydın (49) yönetimindeki 34 DB 8905 plakalı kamyonet, Gölova ilçesi Çobanlı köyü yakınlarında devrildi. Kazada, sürücü ile Rıdvan, Fikriye, Hatice ve Fatma Aydın ile Mecbure Nerdir yaralandı. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hereke Mahallesi Mağara Burnu mevkisinde Adem Koç'un kullandığı 34 BVR 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan beton duvara ardından bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Adem, Erdem, Hanife ve Havvanur Koç ile Makbule ve Pelin Karabayır yaralandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, bayram ziyaretine giden Ahmet Uçar'ın kullandığı 46 FR 669 plakalı otomobil, Pazarcık-Gölbaşı karayolunun 30. kilometresinde şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Uçar (41) ile otomobilde bulunan Kifayet(40) ve Hakan Uçar (20,) Yıldız (35), Ali (10) ve Muhammet Çelik (3) ve Bilal Biber (16) Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muhammet Çelik , hastanede hayatını kaybetti.