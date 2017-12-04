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Bayramiçteki yangında belediyeye ait bina tamamen yandı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait kullanılmayan binada yangın çıktı

04 Aralık 2017 03:03

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, belediyeye ait kullanılmayan binada yangın çıktı. Lodosun ra etkisiyle kısa sürede bütün binayı saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, İnönü Caddesi\'nde Bayramiç Belediyesi\'ne ait olan ve kullanılmayan binada çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bayramiç Belediyesi\'ne ait 2 itfaiye aracı sevk edildi. Aşırı lodos nedeniyle alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın bölgesinin yaklaşık 20 metre ilerisinde sanayi bölgesinin bulunması paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri, yangının sanayi bölgesine sıçramaması için önlem aldı. 
Bayramiç Belediye Başkanı Ak Partili Sadettin Arslan da yangın yerine gelerek incelemelerde bulundu. Arslan, yangının neden çıktığının şuan tespit edilemediğini, olayın kundaklama olabileceğini ifade etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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