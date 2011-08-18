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Bayramiç'teki yangında 1 kişi yaralandı ÇANAKKALE (A.A)

18 Ağustos 2011 23:55

-Bayramiç'teki yangında 1 kişi yaralandı ÇANAKKALE (A.A) - 18.08.2011 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Doğancı köyünü olumsuz etkiledi. Yangında köydeki pek çok ev kullanılamaz hale geldi. Köye gelen ekipler ile vatandaşlar alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın sırasında köylülerin ev ve depolarında bulunan araç ve gereçleri de tahrip oldu. Köye gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bazı kişilere müdahalede bulundu. Köydeki yangın sırasında evinde el ve yüzünde üçüncü derece yanık oluşan Dilber Ergin, sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldü. Ergin, burada yapılan müdahalenin ardından Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan uçaklar ve helikopterler yangının yayılmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayramiç Ziraat Odası tarafından SMS bilgilendirme hattı vasıtasıyla üreticilerin ilaçlama makinalarıyla yangın söndürme çalışmalarına destek vermeleri istendi. Kaymakam Osman Yenidoğan, yangının sürdüğü Doğancı köyüne girme şansı bulunmadığını belirterek, ''Köyde 35 hane var. Biz bu 35 hanenin de hasarlı olabileceğini var sayıyoruz. Çünkü yangın tamamen Doğancı köyünü çevirdi. Şu anda alevler güney yönde Saçaklı köyüne doğru ilerliyor. Buralara orman ekipleri müdahale ediyor. Yiğitler ile Doğancı köyleri arasında alevleri tutmaya çalışıyoruz'' dedi. Yenidoğan, yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade ederek, önceliği alevleri söndürmeye verdiklerini kaydetti.

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