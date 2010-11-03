-BAYRAMİÇ'TE PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA SALDIRI ÇANAKKALE (A.A) - 03.11.2010 - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, park halinde bulunan çok sayıdaki aracın lastikleri kesilerek aynaları kırıldı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Tepecik, Camicedit ve Camikebir mahalleleri ile Kızılyar Caddesi ve Hamamaltı bölgesinde park halinde bulunan onlarca aracın lastikleri kesildi, aynaları kırıldı. Araçların üzerine sprey boya ile hakaret içeren yazılar yazıldı. -"POLİSİ ÇAĞIRDIM AMA ŞÜPHELİYİ YAKALAMADI"- Bayramiç Belediye Başkanı İsmail Sakin Tunçer, kendi aracına da zarar verilmek istendiğini belirterek, şüpheliyi gördüğünü ve polise haber verdiğini söyledi. Polis ekiplerinin olay yerine geç geldiğini savunan Tunçer, bu kişinin bir eve saklandığını fakat polislerin onu yakalamak yerine kendisini polis merkezine davet ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: ''Evimin yakınında bulunan aracımın bir kişi tarafından tekmelendiğini gördüm. Polisi aradım. Polis ise olay yerine geç intikal etti. Aracımı tekmeleyen kişiye 'ne yapıyorsun?' diye müdahale ettiğimde, bu kişi bana hakaret etti. Daha sonra olay yerine gelen polis, bu kişinin girdiği evi görmesine rağmen onu yakalamak yerine beni karakola davet etti.'' Tunçer, karakolda bir polis memurunun da kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü.