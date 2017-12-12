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Bayramiç'te kaçak üretilen 2 ton şarap ele geçirildi

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, evde kaçak üretildiği tespit edilen 2 ton şarap ele geçirildi

12 Aralık 2017 20:24

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda, evde kaçak üretildiği tespit edilen 2 ton şarap ele geçirildi.
İçkilerin kaçak üretildiğini öğrenen jandarma ekipleri, Camicedit Mahallesi\'nde yaşayan S.G.\'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan kontrolde, kaçak üretildiği tespit edilen 2 ton şarap ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan S.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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