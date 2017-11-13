T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bayramiç'te işkence edilen pitbull, tüfekle vurulduktan sonra yakıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, işkence yapıldığı belirtilen pitbull cinsi sokak köpeği, başından av tüfeğiyle vurulup, ateşe verilerek, telef edildi

13 Kasım 2017 20:35

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, işkence yapıldığı belirtilen pitbull cinsi sokak köpeği, başından av tüfeğiyle vurulup, ateşe verilerek, telef edildi. Polis, köpeği vahşice öldüren kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nun arkasındaki araziden, saat 14.00 sıralarında, bir el silah sesi duyuldu. Ses üzerine araziye koşan çevredekiler, başına otomobil lastiği geçirilip, işkence yapıldığı belirlenen pitbull cinsi köpeğin av tüfeğiyle başından vurulup, ateşe verildiğini gördü. Köpeği telef olmuş halde görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından sahibi tarafından terk edildiği için sokaklarda yaşadığı öğrenilen köpeğin kaldırılması için Bayramiç Belediyesi\'nin zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, köpeği ilçe çöplüğüne götürerek, gömdü. Polis, hayvanı vahşice öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Görgü tanıklarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki M.C., \"Tüfek sesi, duyuldu. Hemen sesin geldiği yere gittiğimde köpek, ateşe verilmişti. Hadi vurdunuz, yakmak ne oluyor? Böyle vahşet olamaz\" dedi.
Pitbull cinsi köpekler, Türkiye\'de beslenmesi yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih DALDALBAYRAMİÇÇanakkale DHABayramiçPolisBayramiç Mehmet Akif Ersoy OrtaokuluSesKöpeğiOlayBayramiç BelediyesiEkiplerGörgüMehmet Akif Ersoy OrtaokuluHemenHadiBöylePitbullTürkiyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24