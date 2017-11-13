Bayramiç'te işkence edilen pitbull, tüfekle vurulduktan sonra yakıldı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, işkence yapıldığı belirtilen pitbull cinsi sokak köpeği, başından av tüfeğiyle vurulup, ateşe verilerek, telef edildi. Polis, köpeği vahşice öldüren kişi veya kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu\'nun arkasındaki araziden, saat 14.00 sıralarında, bir el silah sesi duyuldu. Ses üzerine araziye koşan çevredekiler, başına otomobil lastiği geçirilip, işkence yapıldığı belirlenen pitbull cinsi köpeğin av tüfeğiyle başından vurulup, ateşe verildiğini gördü. Köpeği telef olmuş halde görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından sahibi tarafından terk edildiği için sokaklarda yaşadığı öğrenilen köpeğin kaldırılması için Bayramiç Belediyesi\'nin zabıta ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, köpeği ilçe çöplüğüne götürerek, gömdü. Polis, hayvanı vahşice öldüren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görgü tanıklarından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencisi 10 yaşındaki M.C., \"Tüfek sesi, duyuldu. Hemen sesin geldiği yere gittiğimde köpek, ateşe verilmişti. Hadi vurdunuz, yakmak ne oluyor? Böyle vahşet olamaz\" dedi.

Pitbull cinsi köpekler, Türkiye\'de beslenmesi yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor.

FOTOĞRAFLI