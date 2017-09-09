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Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den 4 bin 873'ü Türkiye’ye döndü

09 Eylül 2017 15:13

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kurban Bayramı\'nı geçirmek için ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den 4 bin 873\'ü Türkiye’ye döndü.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye’nin çeşitli kentlerine dağılan Suriyeliler, Kurban Bayramı\'nı geçirmek için 15- 30 Ağustos tarihleri arasında gittikleri ülkelerinden dönüyor. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçiren Suriyeliler, Türkiye’ye gelmek için Suriye\'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Babul Selam Sınır Kapısı’nda uzun kuyruklar oluşturuyor. Eşyaları arandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından işlemleri yapılan Suriyeliler, otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı\'nın Türkiye tarafına getiriliyor. Ülkelerine giden 53 bin 798 Suriyeli’den 4 bin 873\'ünün Türkiye\'ye döndüğü, geçişlerin 15 Ekim\'e kadar süreceği belirtildi.

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