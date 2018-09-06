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Bayramı ülkelerinde geçiren 3 bin Suriyeli döndü

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı için ülkelerine giden 3 bin Suriyeli, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye döndü

06 Eylül 2018 14:52

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramı için ülkelerine giden 3 bin Suriyeli, Kilis\'teki Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye döndü.
Kilis Valiliği\'nin izniyle, 1- 18 Ağustos günlerinde, 35 bin 840 Suriyeli, bayram için ülkelerine gitti. Suriyeliler, 3 Eylül\'den itibaren Türkiye\'ye dönüş yapmaya başladı. Bu sabahtan beri de çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçiş yaparak, Türkiye\'ye geldi. Sınır hattında işlemleri yapılan ve eşyaları aranarak, Türkiye\'ye alınan Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Suriyeliler, ayrıca Esad rejiminin İdlib\'e yönelik harekatının engellenmesini istedi. Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerden bugüne kadar 3 bini, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye\'ye döndü.

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