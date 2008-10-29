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Bayramı izlerken ceza aldı

Adapazarı’ndaki bayram kutlamalarını izleyen bir genç kız, kimliği olmayınca gözaltına alındı. Genç kız Kabahatler Kanunu’na göre 58 YTL para cezası tutanağ

29 Ekim 2008 02:00

Adapazarı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, şüpheli hareketlerde bulunan ve üzerinden kimlik çıkmayan 20 yaşlarındaki kız gözaltına alındı. Adı açıklanmayan genç kız, Kabahatler Kanunu’na göre 58 YTL para cezası tutanağı tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Adapazarı Kent Meydanı’ndaki kutlamalar sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören alanında ve çevresinde şüpheli vatandaşlara kimlik kontrolü yapıldı. Tören alanı karşısındaki caddede şüpheli hareketlerde bulunan bir genç kıza kimlik soruldu. Kimliğinin olmadığını söyleyen kız gözaltına alınması üzerine ağlamaya başladı. Lise öğrencisi olduğunu söyleyen genç kız kimlik bilgilerini vermeme konusunda direnince Kabahatlar Kanunu'na göre 58 YTL para cezası yazılarak serbest bırakıldı.
Polis genç kızın adını açıklamadı.

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