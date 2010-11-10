-BAYRAMDA YURT DIŞI TURLARINA YOĞUN İLGİ KONYA (A.A) - 10.11.2010 - Kurban Bayramı tatilinde yurt dışı turlarında doluluk oranının yüzde 99'a ulaştığı bildirildi. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması, krizin etkilerinin azalması ve yurt dışı turlarındaki cazip fiyat koşulları bayram tatilinde tur şirketlerinde hareketliliği üst düzeye çıkardı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Atilla Özdemir, bayram tatilinin 9 güne çıkmasının en çok turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Uzun bayram tatili nedeniyle özellikle yurt dışı turlarına yoğun ilginin olduğunu anlatan Özdemir, geçen yıla göre ilginin iki kat arttığını bildirdi. Daha çok Orta Avrupa ülkelerinin tercih edildiğini dile getiren Özdemir, ''Geçen yıllarda fiyatlar çok uçuktu. Bu yıl ise bir çok ülke kriz nedeniyle fiyatları aşağı çekti. Yüzde 50'ye varan indirimler uygulandı. Bir kişi 3-4 yıldızlı otellerde 4 gece 5 gün 219 avroya yarım pansiyon konaklayabiliyor. Fiyatların çok uygun olması yurt içi yerine yurt dışının tercih edilmesine neden oldu. 9 günlük tatili ve düşük fiyatları fırsat bilen bir çok gezgin bayramı yurt dışında geçirecek'' dedi. Özdemir, 7 gece 8 günlük Viyana-Budapeşte-Prag turunun 400 avroya kadar düştüğünü, iç piyasada bile aynı koşullarda konaklamanın zor olduğunu sözlerine ekledi. -JOLLY TUR TALEPLERİ KARŞILAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR- Jolly Tur Acenteler Sorumlusu Murat Kuduzcu, sektörde geçen yıla göre turizmcileri bile şaşırtan büyük bir talep patlaması yaşandığını söyledi. Kuduzcu, bayram tatilinin 9 gün olmasının ilginin artmasında başlıca neden olduğunu ifade ederek, ''Avro'da kurun düşük seyretmesi nedeniyle ortaya çıkan cazip fiyatlar da ilgiyi artırdı. Özellikle Budapeşte, Viyana ve Prag gibi Orta Avrupa şehirlerine ilgi var. Yine İtalya, Fransa ve İspanya'da ilgi gören ülkeler arasında'' dedi. Kuduzcu, en ucuz yurt dışı turunun 199 Avro'ya satışa sundukları Mısır (3 gece 4 gündüz ve yarım pansiyon), en pahalısının ise 2 bin avro ile 7 gece 8 günlük Güney Afrika turu olduğunu belirtti. -ANI TUR İLGİDEN MEMNUN- Anı Tur Acenteler Müdürü Yusuf Çelik ise ilgi karşısında tahminlerinin alt üst olduğunu ve kontenjanlarının dolduğunu söyledi. Yurt dışı turlarında sadece Suriye ve Dubai turlarında yer kaldığını, turların yüzde 100'e yakınını sattıklarını anlatan Çelik, ''Geçtiğimiz Ramazan Bayramı kısaydı ve bir çok kişi tatile çıkamadı. Yine referandum dolayısıyla tatiller ertelendi. 9 günlük bayram tatili yurt dışına çıkamayanlar için fırsat oldu'' dedi. Yurt dışı turlarının 299 Avro'dan başladığını bildiren Çelik, Hindistan ve Nepal'e düzenlenen turların ise bin 599 avro olduğunu bildirdi. -ETS TUR- ETS Tur Yurt Dışı Turlar Müdürü Nilüfer Müstecaplıoğlu da, bu yıl ilginin geçen yılla kıyaslanmayacak kadar çok olduğunu söyledi. Körfez Savaşı'ndan sonra ilk defa bu kadar ilgiyle karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Müstecaplıoğlu, yüzde 100'lük doluluk oranına ulaştıklarını ve acenteleri aracılığıyla tur satın alan 15 bin kişinin bu bayramda yurt dışında olacağını belirtti. Hırvatistan-Dubrovnik başta olmak üzere, İtalya, İspanya, Mısır ve Uzak Doğu ülkelerine ilginin fazla olduğunu anlatan Müstecaplıoğlu, ilgiden memnun olduklarını kaydetti.