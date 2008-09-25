Bayramdan önce ödeme yapılacak

Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık ve mısır veren üreticilere bayramdan sonra yapılması gereken toplam 50 milyon YTL ödemenin Ramazan Bayramı nedeniyle 25-26 Eylül tarihlerinde yapılacağını açıkladı.



Tarım Bakanı Mehdi Eker, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun iftarına katıldı. İftardan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Eker, TMO'nun fındık üreticilerine ödemeleri, 1 tonun üzerindeki alımlarda 25 gün içinde bir defada yapıldığını, 2 Eylül'de başlayan alımlar için ilk ödemenin 27 Eylül'de yapılacağını söyledi.



Üreticinin hesabına 35 milyon YTL



Eker, Ramazan Bayramı nedeniyle fındık üreticilerine yapılması gereken ödemeleri 1 hafta öne aldıklarını, 25 Eylül itibariyle fındığını önceden teslim eden üreticilerin hesabına 35 milyon YTL aktarılacağını bildirdi. Mısır üreticilerine de aynı şekilde bayram sonrası yapılacak ödemeyi öne çektiklerini belirten Eker, 25 Eylül itibariyle 15 milyon YTL mısır üreticilerinin hesabına olmak üzere toplam 50 milyon YTL ödeneceği bilgisini verdi.



‘Üretici yüzde 38 oranında kâr sağlıyor’



Çeltik üreticilerinin açıklanan müdahale fiyatlarından memnun olmadığı şeklindeki açıklamaların sorulması üzerine Bakan Eker, 1 ton çeltiğin maliyetinin 732 YTL olduğunu söyleyerek, taban fiyatların objektif kriterlere göre hesaplandığını kaydetti. TMO'nun müdahale fiyatının ise 100 YTL destekle birlikte ton başına 970 YTL vurgulayan Eker, bu fiyatın üreticiye yüzde 38 oranında bir kâr anlamına geldiğini ifade etti.



Serbest piyasada çeltiğin 900 YTL'den alıcı bulduğuna işaret eden Eker, ''Şu ana kadar bizim yaptığımız görüşmelerde gerek üreticiler, gerekse üretici temsilcileri ve sektör mensuplarının hepsinde bir memnuniyet var." dedi. Türkiye, bundan 5 sene önce 350 bin ton civarında çeltik üretildiğini aktaran Eker, bunun da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşıladığını belirterek, bugün Türkiye'nin çeltik üretimi 760 bin tona çıktığını, bu miktarın da ihtiyacın yüzde 85'inin içeriden karşılanması anlamına geldiğini bildirdi.



Bu sene mısır ve çeltikte önemli bir üretim artışı meydana geldiğini belirten Eker, buğdayda geçen yıla oranla daha iyi bir üretim meydana geldiğini, bu yıl elde edilen buğdayın Türkiye'nin iç tüketimine yetecek düzeyde olduğunu kaydetti. Türkiye'de hububat sanayiinin çok geliştiğini, bazı yıllar dünyada birinci, bazı yıllarda da ikinci veya üçüncü olduğunu ifade eden Eker, ''Bizim un sanayimiz bu sıralar dünyanın ihracat yönünden dördüncü büyük sanayisi durumunda. Kuraklığa rağmen kendi ekmeklik ihtiyacımız içeriden karşılanabiliyor." şeklinde konuştu.

