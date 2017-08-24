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Bayramda yol üstü İSPARK'lar üç gün ücretsiz

İSTANBUL,(DHA) İstanbullular Kurban Bayramı’nın ilk üç günüİSPARK’ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek

24 Ağustos 2017 17:34

İSTANBUL,(DHA) İstanbullular Kurban Bayramı’nın ilk üç günüİSPARK’ın yol üstü otoparklarını ücretsiz kullanabilecek. İSPARK, 1 Eylül Cuma, 2 Eylül Cumartesi ve 3 Eylül Pazar günü kent genelinde yol üstü otoparklarında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek.

Vatandaşlara uyarı yapan İSPARK Genel Müdürü Nurettin Korkut, “Kurban Bayramı’nın ilk üç günü yol üstü İSPARKLAR ücretsiz olacak. Bu durumu istismar edip vatandaşlarımızdan para talep eden niteliksiz işletmeciler olabilir. İstanbulluların bu duruma itibar etmemelerini ve dikkatli olmalarını istiyoruz” dedi. Vatandaşlar, İSPARK’ın yol üstü otoparklarından ücretsiz faydalanırken açık ve katlı otoparklar ise ücretli olacak.

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