Bayramda ulaşım Ankara'da ücretsiz, İstanbul ve İzmir'de yüzde 50 indirimli

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bayramda ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ise yaptığı açıklamada İstanbul'da bayram günlerinde ulaşımın yüzde elli indirimli olduğunu açıklamıştı. Öte yandan İzmir'de de ulaşıma yüzde 50 indirim uygulanacağı duyurulmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ramazan Bayramı süresince Başkentlilerin, EGO otobüsleriyle yine ücretsiz seyahat ederek, rahat bir şekilde ziyaretlerini yapabileceklerini söyledi.



“Bayramda Ücretsiz Otobüs Yolcuğu” uygulamasını, Türkiye’de ilk kez Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlattıklarını hatırlatan Başkan Gökçek, “Bir gelenek halini alan bayramda ücretsiz seyahat uygulaması, 3 günlük Ramazan Bayramı süresince de (25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi, 27 Haziran Salı) devam edecek” şeklinde konuştu.

Bayramlarda vatandaşların, ulaşım sorunu olmadan mezarlık ve akraba ziyaretlerini kolaylıkla yapabilmeleri, istedikleri yerlere rahatça ulaşabilmeleri için EGO bünyesindeki otobüslerle ücretsiz yolcu taşıyacaklarını kaydeden Gökçek, bayram süresince Başkentlilerin EGO otobüslerine Ankarakart'ı okutmadan binebileceklerini söyledi.

Gökçek, ayrıca Ankaralıların, arife gününden itibaren de mezarlıklara kolaylıklara gidebilmeleri amacıyla EGO otobüsleri tarafından seferler düzenleneceğini söyledi. Arife günü normal tarife, bayram süresince ise ücretsiz olacak olan seferlerin durak ve saatleri şöyle:

Karşıyaka Mezarlığı'na, Hastane Metro Durağı'ndan (Yenimahalle) kalkacak 210 No’lu otobüs hattıyla, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet verilecek.

354 No’lu otobüsle Elmadağ, 397 No’lu otobüsle de Yeşildere'den 07.00 ile 19.00 saatleri arasında sefer yapılacak.

Mamak Ortaköy Mezarlığı'na Başkentliler, Doğanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi stat karşısındaki duraktan, 359 No’lu Gökçeyurt, Ortaköy Kızılcaköy-Ulus hattında çalışan otobüsle, 06.00-21.00 saatleri arasında gidebilecek.

Sincan Cimşit Mezarlığı'na, Arife günü Sincan Lale Meydanı 50328 No’lu duraktan, 599 No’lu özel servisle, 9.30-21.00 saatleri arasında ulaşım sağlanacak.

Cimşit Mezarlığı'na ayrıca, Sıhhiye'den kalkacak 514-2 No’lu otobüs, Yeni Cimşit Mahallesi Cimşit Serpmeler Durağı arasında 06.40 ile 22.00 saatleri arasında ulaşımı sağlayacak.

Mezarlıklara ring servisi



Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilerin kent içi ulaşımlarının dışında, Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarında vatandaşların yakınlarını rahatlıkla ve huzur içinde ziyaret edebilmeleri için de arife ve bayram süresince mezarlıklar içinde ring seferleri düzenleyecek. Kabristan ziyaretlerinde Karşıyaka, Ortaköy ve Sincan mezarlıklarının büyüklükleri dikkate alınarak, Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı’nda 4 araç, Cimşit Mezarlığı’nda 2 araç, Mamak Ortaköy Mezarlığı’nda 1 araç sürekli ring yapacak.

İstanbul'da yüzde 50 indirim



Daha önce İstanbul’da bayram günlerinde ulaşımın yüzde 50 indirimli olacağı açıklanmıştı. Bu karara göre, otobüs, özel halk otobüsleri, metrobüs, tramvay, nostaljik tramvay, metro, füniküler ve şehir hatları vapurlarında uygulanacak yüzde 50 indirim, 25 Haziran 2017 saat 06:00´dan 27 Haziran 2017 saat 24:00´e kadar geçerli olacak.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi de bayram süresince toplu ulaşım araçlarına binişlerde yüzde 50 indirim yaptığını ve mezarlıklara tahsis edilen araçlarda ise ulaşımın ücretsiz olduğunu açıklamıştı.