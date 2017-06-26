"Bayramda ücretsiz olan Osmangazi Köprüsü'nde nakit para istendi" iddiası

Bayram tatilinde İstanbul dışına çıkmak isteyen tatilcilerin kullandığı Osmangazi Köprüsü gişelerinde araç yoğunluğu yaşandı. Sürücüler, köprünün OGS VE HGS gişelerinden nakit para alındığını iddia etti.

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) gişelerinde, görevliler tarafından nakit para alındığı söyleyen çok sayıda araç sürücüsü tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Habertürk'ün haberine göre kartında para olduğu halde HGS gişesindeki görevli tarafından kendisinden nakit para istendiğini söyleyen bir araç sürücüsü ise görevlilerle tartıştı.

Tepki yağdı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden duruma tepki gösteren araç sürücüleri, "Osmangazi Köprüsü'nden dün akşam geçtik. HGS olmasına rağmen kartınızı okuyamadık diyorlar ve nakit para istediler", "HGS ve OGS gişelerinde nakit alınıyor" , "Osmangazi Köprüsü'nde nakit gişe olmasına rağmen HGS ve OGS parası istemeleri ne kadar mantıklı? Kuyruklar oluştu" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

'Nakit ver geç' diyorlar

Bir araç sürücüsü ise, "Her yerde okuyan OGS ve HGS ne hikmetse Osmangazi Köprüsü'nde okumuyor. 'Nakit ver geç' diyorlar" diyerek tepkisini gösterdi.