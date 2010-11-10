-BAYRAMDA TRAFİK TEDBİRLERİ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - İçişleri Bakanlığı, ''Kurban Bayramı Tatili Süresince Alınacak Trafik Tedbirleri''ne ilişkin genelge yayımladı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelgede, Kurban Bayramı tatili süresince, şehirlerarası karayollarında trafik yoğunluğunun özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri önemli oranlarda artış göstereceğinin değerlendirildiği belirtildi. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla mevcut trafik tedbirlerine ek olarak karayollarında bazı tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, bu tedbirlerin Karayolları Trafik Kanunu ve Taşıma Kanunu'nun görev, yetki ve sorumluluk verdiği kurum ve kuruluşlarla koordinasyon işbirliği içinde ve her zamankinden daha etkin, duyarlı ve kesintisiz bir şekilde planlanıp uygulanacağı kaydedildi. Genelgeye göre, tatil süresince şehirlerarası karayollarında görevli ekipler, trafik kuruluşlarının büro hizmetlerinde görevli personel ile takviye edilip, karayolu güzergahlarında özellikle tatilin başlangıç ve bitiş günleri olan 13-21 Kasım'da ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak, ekipler hava karardıktan sonra tepe lambalarını mutlaka yanar durumda bulunduracaklar. Karayolu trafiğini denetim altına almak, hatalı davranışları görülen yol kullanıcılarını trafik denetim ekiplerine bildirmek ve karayolu üzerinde gereken tedbirleri almak üzere, Ankara-Eskişehir (Sivrihisar)-Afyonkarahisar, Ankara (Şereflikoçhisar)-Konya (Kulu)-Aksaray ve Ankara (Kızılcahamam)-Bolu güzergahlarında merkezden görevlendirilen rütbeli personel tarafından havadan helikopter ile izleme ve denetleme yapılacak. Güzergah üzerindeki trafik kuruluşları konu hakkında duyarlı olacak. Trafik hizmetlerinden sorumlu birim amirleri bayram tatilinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat güzergahlarında bulunacak ve alınan tedbirleri uygulatıp, gerekli koordinasyonu sağlayacak. Genelgede yer alan diğer önlemler şöyle: -Trafik personeli maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzim ve denetimi amacıyla görevlendirilecekler. -Bayram tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarında görevlendirilen motorize trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek. -Bayram öncesinde basın yayın kuruluşları kanalıyla, yol kullanıcılarına şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarında toplu taşım araçlarını kullanmaları, ayrıca tatil süresince de trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerinin ikazlarına uymaları yönünde ulusal, bölgesel ve yerel duyuru ve yayınların yapılması sağlanacak. -Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek, arıza ve eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacak. Ayrıca, karayolu güzergahlarında da otobüs ve minibüsler üzerindeki denetimlere ağırlık verilecek. -Geçmiş bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazaları analiz edildiğinde, bu kazaların genelde aşırı hız, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görüldüğünden, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimler ön planda olacak. -SİVİL GİYİMLİ POLİSLER DENETİM YAPACAK- -Radarlı hız tespit ekipleri; özellikle hızdan kaynaklanan kazaların yoğunlaştığı bölgelerde seyir halinde bulunacaklar ve başta hız ihlalleri olmak üzere hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı gibi denetim konularına ağırlık verecek. -Özellikle gün batımı ve sabaha karşı yorgun, uykusuz ve dalgın araç kullandığı tespit edilen sürücüler uygun yerlerde konuşlanacak ekipler tarafından uyarılacak, gerektiğinde araçlarından inmeleri ve güzergah üzerindeki trafik kuruluşları da dahil olmak üzere, müsait yerlerde dinlenmeleri sağlanacak. -Sürücü ve yolcuların ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri kullanmasına yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Vatandaşlara emniyet kemeri kullanılmaması durumunda karşılaşabilecekleri riskler konusunda eğitici nitelikte bilgilendirmelerde bulunulacak. -Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az yüzde 10'u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. Bu personel kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespitini yaparak, güzergah üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce de gerekli cezai işlemler uygulanacak. Ayrıca, bu denetim şekli ulusal ve yerel basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcılarına duyurulacak. -Denetimler, Trafik Kontrolleri ve Şerit Daraltma Yöntemlerine İlişkin Yönerge esaslarına uygun olarak, yolda gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle kontrol noktasından önce yeterli mesafede ikaz ve işaretler konularak, bulunması halinde kontrol ceplerinde, bulunmaması durumunda ise yolu aniden daraltmaksızın ve akan trafiği tehlikeye düşürmeden yapılacak. -Aynı güzergah üzerinde olup da birden fazla ilin sorumluluğunda olan önemli karayolu güzergahları ve geçitlerinde heyelan, yol çökmesi, yolda çalışma, yağış ve sel gibi trafik akımını ve güvenliğini etkileyen durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanarak, araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler ivedilikle alınacak. -Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak. Ayrıca, 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacak. -Bayram öncesi kurbanlıkların denetiminde görevli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile veteriner hekimlere talepleri halinde yardım edilecek. -Şehir içi araç ve yaya trafik yoğunluğunun artacağı düşünülen 13, 14 ve 15 Kasım'da önemli kavşaklarda, çarşı merkezleri ile büyük alışveriş merkezleri civarında gerekli trafik tedbirleri planlanarak uygulanacak. Ayrıca, arife ve bayram günlerinde vatandaşların yoğun olarak ziyaretlerde bulunacakları şehitlik ve mezarlıklar civarında da trafik düzenini sağlamaya yönelik gerekli tedbirler alınacak.