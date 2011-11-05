-Bayramda trafik önlemleri ANKARA (A.A) - 05.11.2011 - İçişleri Bakanlığı, ''Kurban Bayramı Tatili Süresince Alınacak Trafik Tedbirleri''ne ilişkin genelge yayımladı. Genelgeye göre, tatil süresince şehirlerarası ve şehir içi karayollarında görevli ekipler, trafik kuruluşlarının büro hizmetlerinde görevli personel ile takviye edilip, ortalama her 30 kilometreye bir ekip düşecek şekilde görevlendirilecek. Ayrıca, karayollarının önemli kavşak, geçit ve kesişme noktalarında sabit ekipler konuşlandırılacak. Trafik hizmetlerinden sorumlu birim amirleri, bayram tatilinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat karayolları güzergahında bulunacak ve alınan tedbirleri uygulatıp, gerekli koordinasyonu sağlayacak. Genelgede yer alan diğer önlemler şöyle: -Trafik personeli maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzim ve denetimi amacıyla görevlendirilecek. -Emniyet Genel Müdürlüğünce uygun görülecek güzergahlarda, karayolu trafiğini kontrol etmek, hatalı davranışları görülen araç ve sürücülerini trafik denetim ekiplerine bildirmek ve gerektiğinde karayolları üzerinde ek tedbirler aldırmak üzere, havadan helikopter ile izleme ve denetlemeler de yapılacak. -Bayram tatili süresince şehir içi ve şehirlerarası karayollarında görevlendirilen motorize trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek. -Bayram öncesinde basın yayın kuruluşları kanalıyla, yol kullanıcılarına şehir içi ve şehirlerarası yolculuklarında toplu taşım araçlarını kullanmaları, ayrıca tatil süresince de trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerinin ikazlarına uymaları yönünde ulusal, bölgesel ve yerel duyuru ve yayınların yapılması sağlanacak. -Yol kullanıcılarının yoğun olarak mola verdikleri karayolları üzerindeki dinlenme tesislerinde, trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel yayınlar yapılması sağlanacak, ayrıca bu tesisler ile karayolları üzerindeki denetim noktalarında sürücü ve yolcuların bilgilendirilip bilinçlendirilmelerini sağlayacak broşür ve sticker gibi materyaller dağıtılacak. -Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri (korsan taşımacılık yapıp yapmadıkları), Zorunlu Mali Mesuliyet ve Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleri ve ceza puanları ile aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek, arıza ve eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacak. Ayrıca, karayolu güzergahlarında da otobüs ve minibüsler üzerindeki denetimlere ağırlık verilecek. -4-14 Kasım 2011 tarihleri arasında (B1) ve (D1) yetki belgesi sahibi firmaların, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinde bulunan taşıma hatlarının dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmaları ve bu sözleşmeyi seyahat esnasında taşıtta bulundurmaları kaydıyla, zaman tarifesine bağlı olmaksızın (B2) ve (D2) yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı 25 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip araçlarını kullanabilmeleri Ulaştırma Bakanlığı'nın 24.08.2011 tarih ve 2011/KUGM-14/YOLCU sayılı genelgesi ile uygun görülmüş olup, otobüsler üzerinde yapılacak kontrollerde, bahse konu genelge hükümleri doğrultusunda hareket edilecek. -Son yıllarda bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarının nedenleri incelendiğinde, bu kazaların önemli bir bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği görüldüğünden, bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. -Sivil giyimli polisler denetim yapacak- -Denetimler, yolda gerekli güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle, kontrol noktasından önce yeterli mesafede ikaz ve işaretler konularak, bulunması halinde kontrol ceplerinde, bulunmaması durumunda ise yolu aniden daraltmaksızın ve akan trafiği tehlikeye düşürmeksizin yapılacak. -Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırmak amacıyla trafik denetim hizmetlerinde görevli personelin en az yüzde 10'u sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. Bu personel kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespitini yaparak, güzergah üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek ve bu ekiplerce de gerekli cezai işlemler uygulanacak. Ayrıca, bu denetim şekli ulusal ve yerel basın yayın kuruluşları aracılığıyla yol kullanıcılarına duyurulacak. -Kayıt sistemli radar ekipleri, başta otoyollar ve bölünmüş karayolları olmak üzere, hız ihlallerinin ve ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimlerinde tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürecek. Araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda denetimler, ihlalde bulunanların araç tescil plakasına göre cezai işlem uygulanmak suretiyle gerçekleştirilecek. -Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve doğu istikametine gidişte güneşin de etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği 05.00-07.30 saatleri ve batı istikametinde ise akşam 16.00-18.00 saatleri arasında uzak yerlerden geldiği anlaşılan araç sürücülerinin denetim noktalarında kısa süreli araçtan inmeleri istenecek. Bu sayede görevlilerce aracın teknik şartlara uygunluğuna, belge ve plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda olup olmadığına, sürücünün gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığına yönelik kontroller yapılırken, aracın iç mekanındaki havanın değişmesi, hareket ederek kan dolaşımı normale dönen sürücünün uyku ve yorgunluğunun bir nebze de olsa giderilmesi sağlanacak. Yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülerin bölge trafik kuruluşlarında dinlenebilecekleri belirtilecek, çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek. -Denetim amacıyla durdurulan araçların basit teknik muayeneleri de yapılacak, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilecek, takmayanlardan emniyet kemerlerini takmaları istenecek ve kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunulacak. -Aynı güzergah üzerinde olup da birden fazla ilin sorumluluğunda olan önemli karayolu güzergahları ve geçitlerinde heyelan, yol çökmesi, yolda çalışma, yağış ve sel gibi trafik akımını ve güvenliğini etkileyen durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanarak, araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler ivedilikle alınacak. -Ağır tonajlı araçlar bekletilebilecek- -İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların (tır, kamyon, tanker gibi) uygun yerlerde kısa süreler ile trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacak. -Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına ivedilikle bilgi verilecek, vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak. Ayrıca, 155 ve 156 telefon hatlarını arayan vatandaşlara gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacak. -Arıza, kaza veya hava şartları nedeniyle yolda kalan araçların çekilip kurtarılmalarını sağlamak amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara ait vinç ve kurtarma araçlarını hava ve yol durumunun gerektirdiği hallerde, önem arz eden yol kesimleri ve kavşaklar ile Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliklerinde hazır bekletilmeleri sağlanacak. -Bayram öncesi kurbanlıkların denetiminde görevli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkilileri ile veteriner hekimlere talepleri halinde yardım edilecek. -Görevlilerin kılık ve kıyafetleri ile ekip otolarının temiz, düzenli ve bakımlı olmasına özen gösterilecek, sürücülere hitap edilirken saygılı ve kararlı olunacak, halkla ilişkileri zedeleyecek diyalog ve tartışmalara girilmeyecek. -Alınan bütün tedbirlere rağmen herhangi bir nedenle karayollarının trafiğe kapandığı veya yol güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği hallerde, durum en seri şekilde Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığına bağlı Kaza Danışma Biriminin 0312 412 25 92 numaralı telefon veya 0312 468 91 43 numaralı faksa bildirilecek.