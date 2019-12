-Bayramda trafiğe havadan ve karadan kontrol ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Polis ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla, karayollarında kazaları en aza indirebilmek için ek tedbirler alacak. Karayollarında ortalama her 30 kilometrede bir ekip görevlendirilecek, bazı güzergahlarda ise helikopterle denetimler yapılacak. Emniyet yetkilileri, Ramazan Bayramı tatili süresince karayollarında önemli oranda trafik yoğunlu bekliyor. Geçen yıllarda, sürücülerin yakınlarına ya da tatillerini geçirecekleri yerlere bir an önce ulaşmak istemeleri ve trafik kurallarına yeterince uymamaları nedeniyle tatil süresince çeşitli trafik kazaları meydana gelmişti. Bunların önüne geçmek için İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in talimatıyla bayram tatili süresince trafikte ek tedbirler alınacak. Bu tedbirler kapsamında, trafikle ilgili şubelerin büro hizmetlerinde görevli personel, şehiriçi ve şehirlerarası karayollarında trafiğin tanzimi ve denetimiyle görevli ekiplere takviye olarak görevlendirilecek. Uygulama kapsamında, önemli kavşak, geçit ve güzergahlarda sabit ekipler konuşlandırılacak ve şehirlerarası yolların ortalama her 30 kilometrelik bölümüne bir ekip düşecek şekilde görevlendirme yapılacak. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca uygun görülecek gün ve zaman dilimlerinde Ankara-Eskişehir-Afyonkarahisar, Ankara-Konya-Aksaray ve Ankara-Bolu-Düzce güzergahlarında havadan helikopterle izleme ve denetleme de yapılacak. Uygulamalar kapsamında şu tedbirler alınacak : ''Trafik hizmetlerinden sorumlu birim amirleri bayram tatilinin özellikle başlangıç ve bitiş günlerinde, bizzat güzergahlarında bulunacak ve alınan tedbirleri uygulatıp, gerekli koordinasyonu sağlayacak. Trafik personeli bayram tatili süresince maç, konser, toplantı gibi programlarda güvenlik nedeniyle görevlendirilmeyecek, gerektiğinde bu gibi etkinliklerde sadece trafiğin tanzimi ve denetimi amacıyla görevlendirilecek. Bayram tatili süresince trafik ekiplerinde akaryakıt kısıtlamasına gidilmeyecek. Bayram öncesinde basın ve yayın kuruluşları kanalıyla yol kullanıcılarına şehiriçi ve şehirlerarası yolculuklarında toplu taşım araçlarını kullanmaları, ayrıca tatil süresince trafik kurallarına, trafik işaret ve işaretçilerinin ikazlarına uymaları yönünde yayınlar yapılması sağlanacak. Terminallere giriş ve çıkış yapan bütün otobüslerin takografları, şoförünün alkol durumu, taşımacılık yetki belgeleri, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortaları, şoförlerin sürücü belgeleriyle aracın fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek. Arıza ve eksikliklerin tespiti halinde gerekli yasal işlemler yapılacak. Ayrıca, karayolu güzergahlarında ve Ulaştırma Bakanlığına ait müşterek yol kenarı denetim istasyonlarında da otobüs ve minibüsler üzerindeki denetimlere ağırlık verilecek.'' -Radarlı kontroller- Daha önceki bayram tatillerinde meydana gelen kazalara ilişkin yapılan incelemelerde, kazaların önemli bölümünün hız ihlali, hatalı sollama, yakın takip, yorgunluk, çalışma ve dinlenme süresi ihlali gibi nedenlerden meydana geldiği tespit edildi. Bu tespitten yola çıkan polis ekipleri, bu bayramda ihlalleri önlemeye yönelik denetimlere özellikle ağırlık verecek. Polisin tatil süresince alacağı diğer tedbirler ise şöyle: ''Radarlı hız tespit ekipleri, başta otoyollar ve bölünmüş yollar olmak üzere, hız ihlallerinin ve bu ihlaller sonucu trafik kazalarının yoğunlaştığı yer ve yol kesimleriyle tespit edilen saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürecek. Araç durdurmanın mümkün olmadığı veya risk oluşturduğu durumlarda denetimler, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesine istinaden, ihlalde bulunanların araç tescil plakasına göre cezai işlem uygulanmak suretiyle çevirme ekibi bulundurulmaksızın gerçekleştirecek. Özellikle sabaha karşı uykusuzluk ve yorgunluk belirtilerinin yoğunlaştığı ve doğu istikametine gidişte güneşin de etkisiyle sürücülerin olumsuz etkilendiği 04.00-07.30 saatleri ve batı istikametinde ise akşam üzeri 16.00-20.00 saatlerinde uzak yerlerden geldiği anlaşılan araç sürücülerinin denetim noktalarında kısa süreli araçtan inmeleri istenecek. Böylece aracın teknik şartlara uygunluğuna, belge ve plakalarının araç üzerinde ve uygun durumda olup olmadığına, sürücünün gerekli belgelerinin bulunup bulunmadığına yönelik kontroller yapılacak. Ayrıca hem aracın iç mekanındaki havanın değişmesi hem de hareket ederek kan dolaşımı normale dönen sürücünün uyku ve yorgunluğunun bir nebze de olsa giderilmesi sağlanacak. Denetimlerde yorgunluğu, uykusuzluğu veya süre ihlali tespit edilen sürücülerin bölge trafik kuruluşlarımızda dinlenebilecekleri belirtilecek, çalışma ve dinlenme süresi ihlali tespit edilen ticari araç sürücülerinin taşıt kullanmalarına müsaade edilmeyecek. Trafik denetim hizmetlerinde görevli bazı ekip ve personel, sivil ihbarlı denetimlerde görevlendirilecek. Bu personel, kazaların neden ve sonuçlarında etkin olan hatalı sollama, yakın takip, kırmızı ışık ihlali, sürücülerin araç kullanırken cep telefonu kullanımı gibi kural ihlallerinin tespitini yaparak güzergah üzerindeki çevirme ekiplerine bildirecek.'' -Sürücüler dinlenme tesislerinde bilgilendirilecek- Özellikle arefe ve bayram günlerinde ziyaretlerin arttığı mezarlık ve şehitliklerin etrafının trafik düzeninin sağlanması için gerekli tedbirler uygulanacak. Alınacak diğer tedbirler ise şunlar: ''Denetim amacıyla durdurulan araçların basit teknik muayeneleri de yapılacak. Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol edilecek, takmayanlardan emniyet kemerlerini takmaları istenecek ve kendilerine gerekli bilgilendirmelerde bulunulacak. Aynı güzergah üzerinde olup da birden fazla ilin sorumluluğunda olan önemli karayolu güzergahları ve geçitlerde heyelan, yol çökmesi, yolda çalışma, yağış ve sel gibi trafik akımını ve güvenliğini etkileyen durumlarda, iller arasında koordinasyon sağlanarak, araçların alternatif güzergahlara yönlendirilmesi de dahil olmak üzere gerekli tedbirler ivedilikle alınacak. İki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde ve trafik yoğunluğunun önemli oranlarda arttığı tespit edilen yol kesimlerinde, gerek görülmesi halinde ağır tonajlı araçların uygun yerlerde kısa sürelerle trafik akımı normale dönünceye kadar bekletilmesi sağlanacak, daha sonra bu araçlar trafik yoğunluğu oluşturmayacak şekilde belli zaman aralıklarıyla trafiğe çıkarılacak. Yoğun olarak mola verilen karayolları üzerindeki dinlenme tesislerinde, trafik güvenliğine yönelik sesli ve görsel yayınlar yapılması sağlanacak. Bu tesislerle karayolları üzerindeki denetim noktalarında sürücü ve yolcuların bilgilendirilip bilinçlendirilmelerini sağlayacak broşürler dağıtılacak. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilerek vatandaşların zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacak. Ayrıca, 155 ve 156 telefon hatlarını arayanlara gerekli bilgilendirme ve yardım yapılacak.''