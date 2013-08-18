Uçak bileti fiyatlarında fırsatçılık bitiyor mu?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım 5-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Şurası'nın tanıtım toplantısını yaptı.

Bayramlarda havayolu ulaşımında bilet fiyatlarının arttığı şeklindeki bir soruya yanıt veren Bakan Yıldırım, "İç hatlarda havayolu taşımacılığı, 8,5 milyondan 65 milyona çıktı. Faal havaalanı sayısı 26'dan 52'ye çıktı. Havacığılın cirosu 2 milyar dolardan 18 milyar dolara çıktı. Bir şeyde size katılıyorum. Bayram veya resmi tatiller dünyada taşımacıların en fazla bu dönemlerde iş yapıyor. Burada biraz fırsatçılık oluyor bunun farkındayız. Bunun önüne geçmenin yolu arz talep dengesini sağlamak, ikincisi vatandaşlarımızın seyahat programlarını çok önceden yapması. Arefe günün seyahat yapmaya karar verirseniz bunun bir bedeli olacak. Bu konuda bir yetkimizin olmadığı diye bir şey yok, yetkimiz var. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tavan fiyatı getirebilir" dedi.

3. Havalimanı inşaatı

Bakan Binali Yıldırım son dönemlerde temeli atılan projelerle ilgili de bilgi verdi. Yapılacak olan üçüncü havaalınıyla ilgili olarak Yıldırım, "Şu anda sözleşme paraf işlemi yapıldı. Bu arazi bilindiği gibi kömür çıkarılan bir arazi. Dolayısıyla arazide ciddi bir örselenme var. Göller ve dağlar oluşmuş. Onlar özel bir teknolojiyle temizlenecek, hazırlıklar sürdürülüyor. Bakanlığımız ve DHMİ bu konuda zaman kaybı olmaması için katkımızı sağlıyoruz" dedi. Bakan Yıldırım havaalınıyla birlikte 90 milyon yolcu kapasitesi sağlanacağını ihtiyaç halinde bu rakamın yükseltilebileceğini söyledi.

3. Köprü İnşaatı

Boğaza yapılan üçüncü köprüyle ilgili olaraksa, "Gidişat çok iyi. Düşündüğümüz takvimin biraz ilerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Köprü kuleleri gözükmeye başladı ara vermeden iki metrede bir yükselerek gidiyor" diyerek çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Binali Yıldırım, Turkcell'e atanan üyelerle ilgili bir soruya da, "Onda benim bir yorum yapmam gerekmiyor. SPK kanunun verdiği yetkiye dayanarak şimdi iki üye daha atadı" dedi.

Marmaray 29 Ekim'de açılacak

Yıldırım Ramazan Bayramında trafik kazalarında 86 kişinin öldüğünü geçmiş dönemlere göre rakamın az olmasının, bölünmüş yolların yapımı, araç muayenelerinin detaylı yapılmasında önemli rol oynadığını söyledi. Binali Yıldırım, konuşmasının son bölümünde, Marmaray'ın test sürüşlerinin devam ettiğini ve 29 Ekim'de açılışının yapılacağını belirtti. Marmaray'da vatandaşların kullanacağı bilet fiyatının henüz belirlenmediğini ancak makul bir fiyat olacağını söyledi. Yıldırım son olarak, Çanakkale Boğazı için bir geçiş projesi hazırladıklarını ve bunun 2023 hedefleri arasında yer aldığını söyleyerek, "Bunlar mega projeler, dünyada böyle projeler yok, dünya krizle boğuşuyor bir kısmı kendi kendine içeride savaş yapıyor. Dimdik ayakta duran ve geleceğe yatırım yapan nadir ülkelerden birisiyiz. Bunu herkesin görmesi lazım" dedi.