-BAYRAMDA KREDİ KARTI İLE 2 MİLYAR TL HARCAMA İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Perakende sektörü, ekstra indirimler ve taksitli kampanyalar ile son yılların en canlı bayramını yaşarken, dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde, kredi kartları ile 2 milyar 94 milyon lira harcama yapıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Kurban Bayramı dönemine ilişkin kredi kartı kullanım bilgilerini açıkladı. BKM verilerine göre, bu yıl Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne çıkmasıyla kredi kartı ile yapılan harcamalar önceki bayram dönemlerini geride bıraktı. Kurban Bayramını kapsayan 9 günlük resmi tatil dönemi olan 12 Kasım - 21 Kasım 2010 tarihleri arasında, banka ve kredi kartlarıyla 36 milyon 853 bin 654 adet işlem gerçekleştirilirken, bu işlemlerle yapılan harcamaların cirosu ise 2 milyar 94 milyon 68 bin 128 lirayı buldu. Geçen yıl 6 gün süren Kurban Bayramı tatilinde kredi kartları ile 1 milyar 56 milyon 862 bin lira tutarında harcama gerçekleşmişti. Bayram tatilinin bu yıl daha uzun olması ve perakende sektöründeki kampanyalar kredi kartı ile yapılan alışverişlerin geçen yıla göre yaklaşık yüzde 100 oranında yükselmesini sağladı. BKM switch sistemi üzerinden geçen banka ve kredi kartı işlemlerine göre, Kurban Bayramı tatilinin başladığı 12 Kasım Cuma günü, 5 milyon 388 bin 759 adet işlem ve toplam 362 milyon 368 bin 627 lira tutarındaki harcama ile tüm zamanların bayram öncesi yapılan alışveriş rekoru kırıldı. Bu rekor harcamada en büyük payı, alışveriş merkezleri ve marketler alırken, bayram öncesi cuma, cumartesi ve pazar günü, alışveriş merkezlerinde yapılan harcamalarda, giyim ve yiyecek-içecek sektörü başı çekti. Bayram tatilinin diğer günlerinde en çok harcama ise benzin istasyonlarında gerçekleştirildi. Dokuz günlük bayram tatili boyunca, alışveriş merkezleri, iş yerleri ve benzin istasyonlarının açık olduğu 10.00 – 22.00 saatleri arasında, bir dakikada ortalama 5 bin 687 kez kredi kartı ile harcama yapıldı. Aynı zaman diliminde bir dakikada 384 bin 887 lira para harcandı. -EN ÇOK VİETNAM'DA HARCAMA YAPILDI- BKM kayıtlarına göre, 12 Kasım-20 Kasım 2010 tarihleri arasında yurt dışında toplam 238 milyon 429 bin 405 lira tutarında harcama yapıldı. Yerli kredi kartları ile yurt dışında yapılan harcamalar arasında yüzde 6,7'lik pay ile Uzak Doğu ülkesi Vietnam dikkati çekerken, Vietnam haricinde, New York, Paris, Londra, Milano, Barselona yine yerli kredi kartları ile en çok alışveriş yapılan gözde tatil kentleri oldu. Bayram tatilinin gözde rotası olan Vietnam'da kredi kartları en çok konaklama ve restoranlarda kullanırken, New York, Paris ve Londra'da alışveriş merkezleri ve giyim mağazalarında kullanıldı.