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Bayramda korsan otobüslere dikkat

"İstanbul'da 500 otobüs korsan taşımacılık yapıyor"

05 Eylül 2016 20:05

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Özcan, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacakları korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, otobüs firmalarının 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yolcuların sıkıntı yaşamaması için ek seferler koyarak gerekli önlemleri aldığını söyledi. Özcan, Kurban Bayramı'nda yola çıkacak vatandaşları korsan otobüslerle seyahat etmemeleri konusunda uyararak, şu bilgileri verdi:

"Sektörün önemli sorunlarından birisi korsan taşımacılık. T-1 belgeli otogarlardan çıkış yapan otobüs, kontrollü kalkıyor. Trafik kontrolünden, takometreden geçiyor. Kalkışından, varacağı T-1 belgeli otogara kadar kontrollü gidiyor. İstanbul'da şu anda yaklaşık 500 otobüs her gün korsan taşımacılık yapıyor. Bunlar mahalle aralarından kalkıyor. Artık öyle bir şey oldu ki Anadolu'daki şehirlerde kim hakimse oradan otobüs kaldırılıyor. Mahalle arasında bir yazıhane tutuyorlar. Otogara girmeden, çıkış belgesi almadan gidiyorlar. Bunların lastikleri nasıl, çift şoför gidiyor mu? Takometresi var mı? Bunun kontrolünü yapmıyorlar. Özellikle illerde belediyelerin ve güvenlik güçlerinin bu kontrolü yapması lazım."

Özcan, yurt dışında yaşayan ve bayram için Türkiye'ye gelenlerin memleketlerine ulaşmak için zaman zaman "Otobüslerde yer bulamayız" endişesiyle bir iki aile bir araya gelerek, öğrenci taşıyan, servis yapan, ya da hat minibüslerini kiraladığını ifade ederek, "Mesela, buradan kalkan minibüs Van'a, Elazığ'a, Samsun'a nasıl gidecek tek şoförle. Bu minibüsleri tutmasınlar. Koltuk adedimiz ve otobüs sayımız yetiyor. Gelsinler kontrollü otogarlardan kalkan otobüsler için bilet alarak gitsinler. Bu çok önemli. Özellikle belirtmek istiyorum minibüsle yola çıkmasınlar, yolları da kapatıyorlar, kaza yapıyorlar." diye konuştu.

"İstanbul'da 500 otobüs
korsan taşımacılık yapıyor"

Özcan, yapılan araştırmaların belgeli otobüslerin ölümlü kaza oranının çok düşük olduğunu ortaya koyduğunu ve bu konuyla ilgili her yıl ilgili bakanlıklarından bilgi aldıklarını vurguladı.

D-1 taşımacılığı yapan tüm firmaların araçlarında, 2015 yılında meydana gelen kazalarda yaşamını yitiren yolcu sayısının 42 olduğunu dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Bakın 8 bin 500 otobüs şehirlerarası çalışıyor. Korsanlar hariç. Ramazan Bayramı'da otobüslerimiz kaza yapmadı ama bir otobüs kaza yaptığında o bize mal ediliyor. Oysa o korsan taşımacılıktır. Haliç'ten, Esenler'den, Eyüp'ten köylere, ilçelere şehirlere kalkıyor. İstanbul'da şu anda yaklaşık 500 otobüs her gün korsan taşımacılık yapıyor. Bunların hepsini tespit ettik, ilgili makamlara bildirdik. Bu korsan taşımacılık özellikle Kurban Bayramı gibi özel günlerde daha yoğun oluyor. Çünkü mahallesinden kalkıyor ve yolcuyu ilçesine, köyüne ya da gittiği şehirde mahallesine kadar götürüyor, otogara girmiyor. Bu da yolcunun hoşuna gidiyor."

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