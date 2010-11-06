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Ekonomi

Bayram'da köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı'nda, köprü ve otoyol geçişleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

06 Kasım 2010 02:00

T24 - Kurban Bayramı'nda, köprü ve otoyol geçişleri ile belediyelerin toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişler 15 Kasım Pazartesi günü saat 00.00'da başlayacak. Belediyelerin toplu taşıma araçlarına ise 16 Kasımdan itibaren bayram süresince ücretsiz binilebilecek.

Karara göre, ''Kurban Bayramı tatili nedeniyle, 15 Kasım Pazartesi günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Kasım Cuma günü saat 24.00'e kadar otoyollar ve boğaz köprülerinden ücretsiz yararlanılacak.

16 Kasım Salı günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Kasım Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyelerle bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlardan da ücret alınmayacak.''

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