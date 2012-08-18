Bayramda kiralık araç bile kalmadı

Ramazan Bayramı’nda toplu taşıma ve özel araçlarını kullanarak 5 milyon kişinin yola çıkması beklenirken, otobüslerde bilet bulamayanlar araç kiralamaya yöneldi. Bayram rezervasyonları tamamen dolan araç kiralama şirketlerinden 20 bin araç kiralandı.

Ramazan Bayramı’nda otobüslerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için bakanlığın D2 belgeli otobüslerin kullanımına izin vermesine karşın, biletler tamamen tükendi. Bayram boyunca düzenlenecek günlük 30 bin otobüs seferinde bilet bulamayanlar da araç kiralamaya yöneldi. Bayramda kiralık araçlara olan talep yüzde 40 artarken, yaklaşık 20 bin araç bu şekilde yollara çıkacak. Bayramda tarifeli otobüs seferleri, kiralık araçlar ve özel araçlarını kullananlarla birlikte 5 milyon kişinin yollarda olacağı tahmin ediliyor.



10 bin otobüs yollarda



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Mehmet Erdoğan, otogarların 17-18-19 Ağustos’ta çok yoğun olacağını belirterek, şu bilgileri verdi: “Pazartesiden itibaren yoğunluk başladı. Ramazan nedeniyle İstanbul Otogarı’ndan günde 1400’lere düşen otobüs sefer sayısı, 2 binlere ulaştı ve yoğun günlerde 3 bine kadar çıkacak. Türkiye’de 8 bin 500 adet D1 belgeli, 25 bin adet de D2 belgeli otobüs bulunuyor. D2 belgeli otobüslerden 1500 adet otobüs geleceğini tahmin edersek, bayram boyunca 10 bin tarifeli sefer yapan otobüs yolcu taşıyacak. Bayram boyunca bu 10 bin otobüs 30 bin sefer düzenleyecek. 1.5 milyon kişi tarifeli otobüslerde yolculuk yaparken, özel araçlarını da kullananlarla birlikte yollardaki insan sayısı 5 milyona çıkacak.”



Bayramda yüzde 40 artış



Hertz Türkiye Pazarlama Müdürü Armağan Gül Hidayetoğlu, araç kiralamada da otobüslerdeki yoğunluğun yaşandığını belirterek, şunları söyledi: “Bayram günleri için iki hafta önceden rezervasyonlarımızı durdurduk. Erken rezervasyon yaptıranlar araç kiralama hizmetlerinden yararlanabiliyor. Bayram öncesinde, kış aylarındaki sezona göre araç taleplerinde yüzde 30-40 artış oldu. Biz Hertz Türkiye olarak 1500 araçla hizmet vereceğiz ve tam kapasite çalışıyoruz. Bayramda yüzde 100 doluluk var. Yaz sezonu bayramla birleşince bir de yurtdışından gelip araç kiralayanlar da eklenince yoğunluk yaşandı.”



20 bin araç kiralandı



Bayramda yaklaşık 20 bin kiralık aracın yollarda olacağına dikkati çeken Armağan Gül Hidayetoğlu, “Tüm Türkiye’deki irili ufaklı araç kiralama şirketlerini ele aldığımızda bu sayı ortaya çıkıyor. Özellikle Antalya gibi tatil yerlerinde çok fazla lokal araç kiralama şirketi bulunuyor” diye konuştu. Araç kiralayanların en çok dizel araçlar ve bagajlı araçları tercih ettiğini anlatan Hidayetoğlu, “Fiyatlar da araç segmentine göre 90 liradan başlayıp 180 liraya kadar yükseliyor. Fiyatlar kış sezonuna göre yüzde 10-15 artış gösteriyor” dedi.



Talep lüks sınıfa kaydı



Bayram döneminde araç kiralamalarında yüzde 25’lik artış olduğunu kaydeden Avis Türkiye Genel Müdür Yardımcısı İnan Ekici, “Yeni rezervasyon almakta zorlanıyoruz. Özellikle sahil bölgeleri için araç bulunurluluğunda her geçen gün sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle müşterilerimize erken rezervasyonu tavsiye ediyoruz. Bayram döneminde Avis olarak yüzde 90’ın üzerinde bir kapasiteye ulaşacağız. Bayramda araç tercihlerinde lüks sınıfa doğru kayma oldu. Yüzde 95 doluluğa doğru gitmeye başladık” diye konuştu.



Yüzde 50 büyüdü



· Kısa dönemli araç kiralamada yüksek sezonda 20 bin araç bulunuyor.

· Yıllık ortalaması ise 15-16 bin arasında değişiyor.

· Filo kiralama eklendiğinde bu sayının 100 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

· Sektörün yıllık yaklaşık 270 milyon TL civarında cirosal büyüklüğü var.

· Yıllık ortalamada kısa dönemli günlük kiralamada günde 11 bin araç kiralanıyor.

· Sektör son 5 yılda ortalama yüzde 50 büyüdü.

· Havayolu firmalarının büyümesiyle uçak biletlerinin daha ulaşılabilir olması havalimanlarından araç kiralamayı büyütüyor.

· ‘Uç ve kirala’nın yansımasıyla sektörde ciddi bir büyüme var.

· Sektörde yerel hareket eden irili ufaklı yüzlerce firma bulunurken, kurumsal ve uluslararası firmaların sayısı 10’a yaklaşıyor.



Denizde de bilet kalmadı



İDO, Ramazan Bayramı’nda 4 bin sefer düzenleyerek yolcu taşıyacak. Dış hatlarda Bandırma ve Yalova hattı yüzde 100 doluluğa ulaşan İDO, Bursa’da da yüzde 70 doluluğu yakaladı. Deniz otobüslerinde ise yüzde 70-80 doluluk yakalandı. Tam kapasiteye ulaşılması durumunda ek seferler planlayan İDO, Eskihisar-Topçular Hattı’nda uygulanacak doldur-boşalt sistemi ile toplamda 4 bin sefere ulaşacak. Bayram boyunca hızlı feribot sefer sayısı 338’e, iç ve dış hat toplam deniz otobüsü sefer sayısı 512’ye, İDOBÜS sefer sayısı 200’e çıkarılacak. İDO, anlık ek seferler de planlıyor. İDO, bayram boyunca Eskihisar-Topçular Hattı’nda Fast Track (hızlı geçiş) uygulamasını da kaldırdı.



2 bin yolcu hedefi



TURYOL Başkan Yardımcısı Kasım İnandı, dış hatlarda Çınarcık, Kocadere ve Esenköy seferlerinin olacağını ifade ederek, şunları söyledi: “Bayram için hazırlıklarımızı tamamladık, ek sefer çalışmalarımızı yaptık. Dış hatlarda bu üç hat için iki sefer düzenliyoruz. Bunu dört sefere çıkaracağız. Talep artarsa da 6 ile 8 sefere de çıkarabiliriz. Ramazan nedeniyle dış hat yolcularımızda sayı üçte bir oranında azalmıştı. Ramazan Bayramı’nda da 2 bin yolcu taşıma öngörümüz var. İç hatlarda da hareketlilik bekliyoruz. Özellikle Kartal-Kadıköy metrosunun açılması iç hat yolcu sayımızı yükseltecek.”