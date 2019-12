-BAYRAMDA ''KELLE KOLTUKTA'' YOLCULUK BURSA (A.A) - 02.11.2010 - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala otobüslerdeki doluluk oranı yüzde 90'ı geçerken, yaklaşık 7 milyon kişinin kayıtlı otobüslerle seyahat etmesinin beklendiği, 1,5 milyon kişinin ise yolculuklarında korsan araçları tercih edeceğinin sanıldığı bildirildi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Rüştü Terzi, Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil olacağı beklentisinin aileleri farklı planlar yapmaya yönlendirdiğini söyledi. Bayramı akrabalarının yanında, memleketinde geçirmek isteyenler kadar dinlenmek için tatil bölgelerini tercih edenlerin bulunduğunu ifade eden Terzi, bu nedenle otobüs biletlerine haftalar öncesinden yoğun talep aldıklarını anlattı. Haftalar öncesinden yapılan rezervasyonların son günlerde bilete dönüşmeye başladığını vurgulayan Terzi, şöyle konuştu: ''Şu anda otobüslerimizdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Bayramda seyahat edeceklerin bir an evvel bilet alım işlemini gerçekleştirmelerinin ulaşımda sıkıntıyı önleyecek. Vatandaşlarımızın bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını öneriyoruz. Gidiş bileti alan vatandaşlarımızı uyarıyoruz, kesinlikle dönüş biletlerini bugünden edinsinler. Aksi halde dönüşte sorun yaşayabilirler. Gidiş biletlerinde 11-15 Kasım, dönüşlerde ise 20-22 Kasım tarihli otobüslerimiz dolmak üzere. Taleplerin durumuna göre firmalarda ek sefer programlarını yapacaklardır. Bizler için bayramlar önemli günler, dört gözle beklediğimiz günler. Bu günlerde doluluk oranlarımız artıyor. Taleplerin çoğalması da bizleri mutlu ediyor. Her gün binlerce otobüsümüz otogarlardan hareket ederek aileleri, sevdiklerine ulaştıracak. Yoğunluk okulların açılmasıyla işleri düşen otobüsçülerin yüzünü güldürecek.'' -KORSANA DİKKAT- Terzi, ek seferlerle talebi karşılamaya çalışacaklarını ifade ederek, vatandaşların otogarlardan ve bilinen firmalardan bilet almalarını önerdi. Bu dönemde korsan taşımacılığın arttığına dikkati çeken Terzi, şunları kaydetti: ''En büyük sorunumuz bu. Her yıl 20 milyonun üzerinde kişi korsan taşınıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla ise yaklaşık 1,5 milyon kişinin kaçak araçlarla yolculuk yapacağını tahmin ediyoruz. Kelle koltukta yolculuk yapmamaları için vatandaşları kayıtlı çalışan otobüslere talep göstermeye çağırıyoruz. Korsan taşımacılık yapan otobüslerin sürücüleri 10-12 saat direksiyon başında kalıyor. Yedek şoför olmadan saatlerce yol giderek yolcuların hayatını riske atıyorlar.'' Terzi, kayıtlı otobüslerin otogarlardan çıkarken denetlendiğini ancak diğerlerinin denetimden uzak tehlike saçtığını belirterek, ''Kaçak çalışan araçların şehir giriş çıkışlarında denetlenmesini istiyoruz. Bu konuda en güzel denetlenme noktası Bolu, Susurluk, Samsun gibi yerler olabilir. Vatandaşların güvenliği sağlanmalıdır. Ayrıca bu otobüsler vergi ödemedikleri için ekonomiye zarar veriyorlar'' dedi. -OTOBÜSLERDE ''NON-STOP'' İLETİŞİM- Karayolu taşımacılığının son yıllarda kabuk değiştirdiğinin altını çizen Terzi, şöyle konuştu: ''Karayolu taşımacılığında kabuk değişti. Araç yaşları gençleştirildi, koltuk arkası led ekranlarla televizyon, atari, radyo hizmetleri verilmeye başlandı. Otobüste giden kimse iletişiminden geri kalmıyor internete bile bağlanabiliyor. Firma içi eğitimlere önem verdik. Bu yüzden kara yolu taşımacılığı yapan biz otobüsçüler vatandaşlarımızı da fazlasıyla düşündüğümüz için gidiş biletini alırken, dönüş biletini de almaları uyarısında bulunuyoruz.'' -''MEMLEKETTEN GELEN ETLERİ DE TAŞIRIZ''- TOFED Genel Başkanı Terzi, bir çok insanın memleketinde, ya da yaşadığı yer dışında kestiği kurban etini de beraberinde getirebileceğini, bunun taşımasında sıkıntı olmayacağını belirtti. Terzi, yasal bagaj hadleri dahilinde yasal tüm yükleri taşıdıklarını yineleyerek, ''Kişilerin seyahat esnasında yasal olarak taşıyabilecekleri bagaj hadleri belli. Bunda sorun yok. Uçak yokken, tren yokken biz müşterimizin turşusunu da taşıdık, elbisesini de, eşyalarını da.. Etlerini de taşırız, taşımaya da devam edeceğiz'' diye konuştu.