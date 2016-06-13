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Bayramda İstanbul'da ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim yapılmasına karar verdi

13 Haziran 2016 21:08

Bayramda 5-6-7 Temmuz tarihlerinde İstanbul'da metro, metrobüs, İETT, nostaljik tramvay, teleferik, şehir hatları, özel halk otobüslerinde vatandaşlar yüzde 50 indirimli seyahat edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 50 indirim yapılmasına karar verdi.

AKP ve CHP’nin ortak önergesi ile kabul edilen ortak hizmet protokolüne göre 5-6-7 Temuz tarihlerinde metro, metrobüs, İETT, nostaljik tramvay, teleferik, şehir hatları, özel halk otobüslerinde vatandaşlar yüzde 50 indirimli seyahat edecek.

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