Bayramda ilk iki gün bilançosu: 39 ölü

T24 - Ramazan Bayramı tatilinin ilk iki gününde trafik kazalarının bilançosu yine ağır oldu. Yurt genelinde meydana gelen kazalarda toplam 39 kişi öldü, 187 kişi yaralandı.



Bayram öncesi yetkililerin yaptığı tüm uyarılara ve aldığı tedbirlere rağmen, 9 günlük Ramazan Bayramı’nda trafik kazaları hız kesmedi. 9 günlük uzun tatilin ilk günü cumartesi günü ve bugün saat 17.00’ye kadar, İstanbul kent merkezi dışında yurt genelinde meydana gelen kazalarda 39 kişi öldü, 187 kişi yaralandı. 2 günde meydana gelen kazalar şöyle:





* Tatilin ilk günü Cumartesi (27.08.2011): 32 ölü, 146 yaralı



ÇANKIRI: Otomobille, yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada Özcan (12), Erol (25), Metin (8) ve Fidan Kul (3) öldü. Kazada 4 kişi de yaralandı.

KONYA: Kahramanmaraş’a mevsimlik işçi götüren minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı. Tatköy Beldesi’nde ise iftara giden 6 kişilik aile otomobille şarampole yuvarlandı. Kazada, Mehmet (56) Rabia (52) ve Mehmet Talas (4) öldü, aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kulu’da meydana gelen başka bir kazada, otomobille iş makinası çarpıştı. Nurettin Düzgün ile Nazmi ve Zeynep Sekmen öldü, 2 kişi yaralandı.

MANİSA: Saruhanlı yakınlarında kalp krizi geçiren İsmail Eriş’in (47) kullandığı otobüs, tarlaya uçtu. 10’u ağır 48 kişi yaralandı.

BURSA: Halil İbrahim Taşdemir (48), Osmangazi’de bisikletiyle karşıya geçerken kamyonetin altında kalarak öldü.

GAZİANTEP: İslahiye’de bir otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Boz (21) öldü. Nizip’teki kazada ise Arap Usluer (58) yaşamını yitirdi.

İZMİR: Menderes İlçesi’nde, yol kenarından dolmuş beklediği sırada otomobilin çarptığı 65 yaşındaki Kemal Akçay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

TOKAT: Amasya-Turhal karayolunun Kuruçay mevkiinde lastiği patlayan midibüs devrildi. Ahmet Özdemir kaza yerinde öldü, 10 kişi yaralandı.

YOZGAT: Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücü, şarampole yuvarlandı. Yusuf Kartalcı ve oğlu Muhammed Kartalcı (13) ile Mustafa Şahin (12) öldü. 3 kişi yaralandı.

GÜMÜŞHANE: Yeniyol Köyü’nde, Yücel Akyüz yönetimindeki minibüs ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Akyüz öldü, 3 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ: Malkara-Tekirdağ yolunda 2 otomobil çarpıştı. Sürücü Zeki Şahin (52) öldü, 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA: Devrilen minibüsteki Saadettin Can (34) ve Cüneyt Poyraz (32) öldü, 4 kişi yaralandı. Bir başka minibüs kazasında ise 6 yolcu yaralandı. Diğer kazada da TIR’la çarpışan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

EDİRNE: 7 yaşındaki Sude Lara Özkan’a, Ş.Ö.’nün kullandığı kamyonet çarptı. Ardından plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarptığı küçük kız öldü.

İZMİR: Torbalı’da motosikletiyle zeytin ağacına çarpan kasksız sürücü Ahmet Akcivan hayatını kaybetti.

TRABZON: Deliklitaş mevkiinde hız yapan otomobil bir TIR’a arkadan çarptı. Polis memuru Servet Üçüncü ile Meryem Yılmaz öldü, 3 kişi aralandı.

ADIYAMAN: Gölbaşı’nda bir minibüs şarampole yuvarlandı. İbrahim B. öldü, üç kişi yaralandı.

MERSİN: Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp yolda kaydıktan sonra otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü 27 yaşındaki Kenan Gözübüyük ve arkasında oturan arkadaşı 20 yaşındaki Ayşe Yılmaz öldü.

ÇORUM: Osmancık İlçesi’nde otomobil şarampole yuvarlandı, Suat Oruç ve Zehra Oruç yaralandı, 1 kişi de yaralandı. Yine Osmancık’ta, 43 yaşındaki Yüksel Temel yönetimindeki otomobil, yoldan çıkıp takla atarak çeltik tarlasına uçtu. Kazada, sürücü Yüksel Temel ile eşi Azize Temel (40), kızı Sinem Temel (12) ve annesi Cemile Temel (64) yaralandı.

ESKİŞEHİR: Mevsimlik işçilerin bulunduğu çadırların yanında minibüsüyle geri manevra yapan 39 yaşındaki Hüseyin Çiftçi, fark etmediği 1.5 yaşındaki İbrahim Önay’ı ezdi. Ağır yaralanan minik İbrahim, götürüldüğü hastanede kurtarılamadı.

* Tatilin ikinci günü Pazar (28.08.2011): 7 ölü, 41 yaralı

MERSİN: Tarsus İlçesi’nde aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen kazada, 54 yaşındaki Mahmut Kılıç ile çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayıp toprak zemine çarpan 4 yaşındaki Zeynep Çetiner öldü. Hacı Yusuf Çetiner, Gamze Çetiner, Özlem Çetiner, Ziyar Çetiner ve Zino Çetiner ise yaralandı.

ZONGULDAK: Aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet, yaklaşık 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü 54 yaşındaki Hüsnü Algül öldü, yanındaki 17 yaşındaki Kazım Çiftçi ve 18 yaşındaki Emek Çiftçi ağır yaralandı.

KONYA: Karapınar İlçesi’nde, içinde bayram tatiline giden iki ailenin bulunduğu hafif ticari araç, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, 4’ü çocuk 9 kişi yaralandı.

MUĞLA: Bodrum İlçesi’nde, Bale Festivali’nde ABD Büyükelçisi Françis Ricciardone’yi protesto eden 50 yaşındaki Ayhan Karahan, motosikletiyle evine gittiği sırada, ehliyetsiz ve 1.0 promil alkollü 22 yaşındaki Emre Yumşak’ın kullandığı otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.

İZMİR: Urla İlçesi’nde başka bir motosikletle yarışan 15 yaşındaki Mehmet Ali Bestel’in kullandığı plakasız motosiklet, akaryakıt istasyonuna giren E.C. (20) yönetimindeki ciple çarpıştı. Bestel, hastaneye götürülürken yolda öldü.

KASTAMONU: Bozkurt İlçesi Odayboğazı Mevkii’nde freni boşalarak uçuruma yuvarlanan kamyon ağaçlara takılarak durabildi. Kazada, sürücü Erdoğan Seskaya yaralandı.

GAZİANTEP: Nurdağı İlçesi yakınlarında, Muhammet Mustafa Bilgili yönetimindeki 46 KU 214 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, Abdulsamet Kızıl, (24) Hatice Kızıl (50), kızları Zeynep (16), Sibel (24) ve torunu Ali (1) ile sürücü Bilgili yaralandı. Abdulsamet Kızıl, hastaneye götürülürken öldü.

DÜZCE: Celalettin Can yönetimindeki 81 DZ 167 plakalı motosiklet, D-655 Düzce-Akçakoca karayolu Konuralp Kavşağı’nda, Yakup Yakupoğlu yönetimindeki 81 DR 733 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan Can ile Yakupoğlu, hastaneye kaldırıldı.

ANTALYA: Akseki İlçesi’nde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Derviş Rüzgar yaralandı.

KARABÜK: Osman Yılmaz (32) yönetimindeki 34 RKM 35 plakalı otomobil 1 metre derinliğindeki su kanalına devrildi. Araçta sıkışarak yaralanan ve boğulma tehlikesi geçiren Yılmaz, araçtan çıkarılarak Karabük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ELAZIĞ: Kovancılar İlçesi’nde hatalı sollama yapan otomobil yoldan çıkıp başka bir otomobile ve direğe çarptı. Kazada, refüjden geçmekte olan yaya Muhammed Bakır Özgen (19) ile Gülay (33), Ömer (11), Sema Nur (10), Eyyüp (8) ve Melek Uluç (3) yaralandı.

ÇANKIRI: Ilgaz İlçesi yakınlarında, 2 otomobil ile bir yolcu otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen zincirleme kazada, 5 aylık Elizan Çavlı olay yerinde, 21 yaşındaki Zehra Çavlı ise kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesi’nde öldü. Kazada, Cafer Gökhar, Yusuf Tanrıverdi, İsmail Çavlı, Feyzanur Çavlı, Ayşe Demir, Sebahattin Demir, Aydın Bak, Gülfiye Güneş ve Atakan Oğuz Güneş ise yaralandı.