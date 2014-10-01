Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Kurban Bayramı'nda yurdun kuzey kesimlerinin çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, güney kesimlerinin açık ve güneşli olacağını, hava sıcaklığının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, güneş, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu ve Kırklareli'nin kıyı kesiminin hafif yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceğini belirtti.

Arefe günü ise yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesiminin sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz kıyı kesimi ile Marmara bölgesinin güney ve doğu kesimlerinin kısa süreli ve hafif yağmurlu diğer yerlerin açık ve az bulutlu olacağını dile getiren Güneş, rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kısa süreli fırtına şeklinde eseceğini söyledi.

Bayramın 1. günü

İsmail Güneş'in verdiği bilgiye göre, bayramın 1. günü, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak yağışlı, Kırklareli, İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nin Karadeniz kıyı kesimi hafif yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Bayramın 2. günü

Bayramın 2. günü yurdun kuzey kesimleri ile batısı zamanla parçalı ve çok bulutlu Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu sağanak yağışlı öteki bölgeler açık ve az bulutlu geçecek.

Bayramın 3. günü

Bayramın 3. günü kuzey kesimleri çok bulutlu Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak.

Bayramın son günü ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde çok bulutlu hava ve sağanak yağış görülecek.