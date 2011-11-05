Bayramda hava nasıl olacak?

T24 -

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayram süresince yurt genelinde hava şöyle olacak:BUGÜN (Arife): Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Samsun, Tokat, Ordu ve Niğde çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar Malatya, Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Hakkari, Şırnak, Rize ve Hopa çevrelerinde sağanak yağmur; Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.YARIN (Bayramın 1. günü): Doğu Karadeniz ile Sinop, Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar Rize ve Hopa çevrelerinde sağanak yağmur, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Amasya, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.7 KASIM (Bayramın ikinci günü): Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ardahan, Artvin, Hakkari ve Van çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, Ardahan ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.8 KASIM (Bayramın 3. günü): Doğu Karadeniz kıyılarıyla Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Van çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar sağanak, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.9 KASIM (Bayramın son günü): Kuzey bölgeler parçalı bulutlu, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleriyle Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yer yer buzlanma ve don olay görülecek.