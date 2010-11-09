-BAYRAMDA BU YOLLARA DİKKAT ANKARA (A.A) - 09.11.2010 - Emniyet yetkilileri, bayram tatilinde karayollarında, ''kara nokta'' diye tabir edilen kaza potansiyelinin yüksek olduğu yollarda daha dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Türkiye'de, yılda ortalama 5 bin kişinin ölümüne, binlerce kişinin yaralanmasına yol açan trafik kazaları, bayramlarda diğer günlere oranla daha da artarak, bayramı acıya dönüştürebiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl 26-30 Kasım tarihleri arasındaki Kurban Bayramı tatilinde bin 353 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 81 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 105 kişi de yaralandı. Son 5 yılda ise Kurban Bayramlarında meydana gelen 8 bin 23 trafik kazasında 502 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 175 kişi yaralandı. Son 5 yılda Ramazan Bayramlarında meydana gelen 6 bin 649 kazada 431 kişi öldü, 14 bin 116 kişi yaralandı. 9 günlük bayram tatilinde özellikle uzak mesafelere gidecek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyaran emniyet yetkilileri, vatandaşlardan mecbur kalmadıkça kendi araçlarıyla yola çıkmamalarını, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi. Yetkililer, arife günü ile bayramın son gününde trafik kazası sayısının arttığını belirterek, bu günlerde yola çıkacakların daha dikkatli olmasını önerdi. Emniyet yetkililerine göre, kazaların yüzde 52'si 12.00 ile 16.00 saatleri arasında meydana geliyor. Kazaya karışan sürücülerin yüzde 62'si 26-45 yaş grubundaki kişiler. Geçen yıl Kurban Bayramında meydana gelen 60 ölümlü trafik kazasının 18'i yayaya çarpma, 16'sı yoldan çıkma, 6'sı yandan çarpma, 5'i arkadan çarpma, 6'sı karşılıklı çarpışma, 5'i sabit cisme çarpma ve 4'ü ise diğer şekillerde gerçekleşti. Kazaların yüzde 29'u ''hızı yol ve hava şartlarına uydurmamak'' yüzde 21'i ''kavşak ve dönemeçlere yaklaşırken hızı azaltmamak'', yüzde 15'i ''doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma'' yüzde 12'si ''arkadan çarpma'' ve yüzde 12'si de ''şerit ihlali yapma ve diğer'' kusurlardan meydana geldi. -BU YOLLARA DİKKAT- Yetkililer, karayollarında, ''kara nokta'' diye tabir edilen kaza potansiyelinin yüksek olduğu yollarda daha da dikkatli olmaları konusunda sürücüleri uyardı. Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan, bazılarında iyileştirme çalışması yapılan kaza kara noktaları ise şöyle: -Gümüşhane-Bayburt yolunun Pirahmet kavşağı -Yakakent-Samsun yolunun 2. kilometresi -Çorum-Samsun yolunun Mecitözü 2. kavşağı -Ankara-Kırıkkale devlet yolunun otoyol kavşağı -Gerede-Samsun yolunun Karabük köprülü kavşağından sonraki 15 ve 23. kilometreleri -Karasu kavşağı -Hendek-Düzce yolunun 16. kilometresi -Karamürsel-Altınova yolunun 5 ve 6. kilometreleri -Pamukova-Bilecik yolunun 26, 27, 28, 30 ve 37. kilometreleri -Bilecik-Bozüyük yolunun 24. kilometresi -İzmir-Uşak ayrımı Kütahya yolunun 2 ve 4. kilometreleri -İzmir-Uşak yolunun Anbarlar Kavşağı -Uşak-Çivril yolunun 39. kilometresi -Afyonkarahisar-Antalya yolunun Uluborlu kavşağı -Polatlı-Ankara yolunun Haymana kavşağı -İbradi-Manavgat yolunun Akseki kavşağı -Gazipaşa-Anamur yolunun 38. kilometresi -Anamur-Bozyazı yolunun 14. kilometresi -Aydıncık-Silifke yolunun 2. kilometresi -Derinkuyu-Gölcük yolunun 17. kilometresi -Gürün-Pınarbaşı yolunun 3. kilometresi -Gürün-Darende yolunun 31. kilometresi -Malatya-Adıyaman yolunun 23. kilometresi -Elazığ-Diyarbakır yolunun 7. kilometresi -Bingöl-Muş yolunun 1. kilometresi -Tatvan-Ahlat yolunun 7. kilometresi -Batman-Hasankeyf yolunun 1. kilometresi -Batman-Siirt yolunun Bağlıca kavşağı -Hakkari-Çukurca yolunun Beytüşşebap yolu ayrımı kavşağı -Hakkari merkez kavşağı -Erzurum-Ağrı yolunun Nenehatun kavşağı -Ağrı-Doğubeyazıt yolunun 2. kilometresi ve Ağrı merkez kavşağı