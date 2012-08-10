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Ekonomi

Bayramda bilet bulamayana minibüs müjdesi

Yoğun talep nedeniyle bayrama 1 hafta kala tüm biletler tükendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorunu çözmek için devreye girdi

10 Ağustos 2012 12:43

Şehirlerarası otobüs firmaları bayram yoğunluğu yaşıyor. Bayrama 1 hafta kala tüm biletler tükenirken, D2 belgeli otobüslerin kullanımına izin verildi.
 
Ramazan Bayramı’nda memleketlerine gitmek isteyenler otobüs bileti bulmakta güçlük çekiyor.

Yoğun talep nedeniyle bayrama 1 hafta kala tüm biletler tükendi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı sorunu çözmek için devreye girdi.

Bugün gazetesinde yer alan habere göre; bakanlık, otobüs firmalarının yükünü hafifletecek bir düzenlemeye imza attı.

Buna göre firmalar, 17 Ağustos'tan itibaren 1 hafta boyunca tur şirketlerinin kullandığı D2 yetki belgesine sahip otobüslerden de faydalanabilecek.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mehmet Erdoğan, Türkiye'de 348 şirketin 8 bin 500 adet D1 belgeli, 1250 şirketin de 25 bin adet D2 belgeli otobüsü bulunduğunu söyledi.

Erdoğan, "Bayramda 2 bin kadar D2 belgeli otobüs daha eklenecek" diye konuştu.

Mehmet Erdoğan, bu yıl otobüs bileti fiyatlarında herhangi bir artış olmadığına dikkat çekti.

En pahalı biletin 110 lira olduğunu belirten Erdoğan, "Doğu illerimize yapılan seferler 110 lira civarında. Onun dışında Ankara-İstanbul arası 45 liradan başlıyor" dedi.

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