Bayramda Antalya'ya 1 milyonun üzerinde tatilci

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - DOKUZ günlük Kurban Bayramı tatilinde, turizm sezonunun en yüksek dönemini yaşayan Antalya, yerli- yabancı 1 milyonun üzerinde turist ağırlayacak. Kentte tüm oteller doldu. Yer arayanların kendisini de aradığını belirten Vali Münir Karaloğlu, \"\"Biz de bulamıyoruz. İlin valisi olarak torpil yapamaz hale geldik. Şu anda gerçekten Antalya tam yükünü aldı\" dedi.

Yurtdışı turizmde bu yıl tarihinin en iyi dönemini yaşayan Antalya\'da, Kaş\'tan Gazipaşa\'ya kadar pansiyonlardan beş yıldızlı otellere tüm tatil yöreleri yüzde 100 doluluğa ulaştı. Turizm sezonunun en pik yaptığı bir dönemde olduklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, buna ilaveten iç turizmde de 9 günlük bayram tatiliyle ciddi yoğunluk yaşanacağını aktardı. Karaloğlu, \"Zaten otellerde şu anda çok fazla boşluğumuz yok ama yüzde 20- 25 yerli turist olacak. Otellerde 250 bin civarında yerli turist hareketi olacağını varsayıyoruz. Bayram tatilinde Antalya\'daki bütün oteller, pansiyonlar kiralık evler tamamı şu anda dolmuş durumda, yüzde 100 hatta ve biraz da üstüne çıkmış olabiliriz. Ama Antalya\'ya gelenler sadece otellere, pansiyonlara gelmiyor, eş-dost ziyareti, yazlık evleri olanlarda tatil için de geliyorlar. Antalya\'da bayramda iç turizm hareketliliğinin 350- 400 bin olacağını tahmin ediyoruz. Yabancı misafirlerimizle beraber bu bayramı ful geçirmiş olacağız. 600 bin civarında yatak kapasitemiz var, bayram süresince doldur boşalt oluyor ve 9 gün boyunca aynı müşteriler kalmayacağı için 1 milyon civarında da yabancı misafirimiz olur\" dedi.

Otellerde yer bulamayanlardan kendisini arayanların da olduğu belirten Vali Münir Karaloğlu, \"Biz de bulamıyoruz. İlin valisi olarak torpil yapamaz hale geldik. Şu anda gerçekten Antalya tam yükünü aldı diyebiliriz. İnşallah bu tatili huzur içinde, hep beraber geçiririz\" dedi.

TRAFİK UYARISI

Vali Münir Karaloğlu, hem tatil için Antalya\'yı tercih edenler hem de Türkiye\'nin diğer bölgelerinde seyahate çıkacakları da uyardı. Antalya\'da valilik, büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile tüm kamu kurumlarının bayram dönemi için gerekli tedbirleri aldığını belirten Karaloğlu, “Ama sadece bizim tedbir almamız yetmiyor. Bayram tatilini Antalya\'da geçirecek vatandaşlarımıza uyarılarımız var. Yolda kaybedeceğiniz zamanın telafisi var ama kaybedilen canın, çekilen acının telafisi yok. Onun için lütfen vatandaşlarımız yorgun ve uykusuz araba kullanmasın. Lütfen trafik kurallarına ve uyarılarına dikkat etsinler. Yoksa hem kendileri, hem milletimizi çok büyük acılara gark ediyorlar. Sevinç ve mutluluk günleri olan bayramları acı gününe çevirmeyelim\" diye konuştu.

KIRMIZI DÜDÜK KAMPANYASI

Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı\'nın bu bayramda yollardaki polis sayısı ve tedbirlerini artırdığını da belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın 100 günlük icraat programındaki trafik kazalarının yüzde 2,5 aşağı çekilmesi hedefi doğrultusunda tüm kamu kurumlarına görev düştüğü, ama her şeyden önce vatandaşların duyarlı olması gerektiğini söyledi. Vali Karaloğlu, İçişleri Bakanlığı\'nın kırmızı düdük kampanyasıyla bu bayram çocukların fahri polis ilan edildiğini belirterek, “Çocuklarımız anneleri, babaları, akrabalarıyla seyahat ederken trafik kuralarına uymayan, kemerini bağlamayan, kırmızı ışıkta geçen, direksiyonda telefonda konuşan babasını, annesini, akrabasını uyarmasını istiyoruz. Onlara biz kırmızı düdük dağıtacağız, ebeveyni yanlış yaptığında kırmızı düdükle anne- babasını uyaracak. Bu hem bir farkındalık oluşturmak hem de çocuklarımızı trafik kuralları noktasında yetiştirme açısından önemli bir kampanya. Biz de Antalya olarak o kampanyaya destek veriyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI