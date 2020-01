Bayramda Antalya’nın nüfusu iki kat artacak!

Ramazan Bayramı nedeniyle Antalya’da otellerde yer kalmadı. Vali Münir Karaloğlu, kendisini arayan dostlarına bile otellerde yer bulamadığını söyledi. Karaloğlu, 2.3 milyon olan kent nüfusunun bayramda 4 milyona ulaşacağını tahmin ettiklerini anlattı.

Ramazan Bayramı nedeniyle İstanbul, Ankara gibi kentler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından tatilciler Türkiye’nin turizm kenti Antalya’ya akın ediyor. Antalya Havalimanı ve Antalya Otogarı’nda ciddi hareketlilik yaşanıyor. Özel araçlarıyla da binlerce tatilci, dünden itibaren kente gelmeye başladı.

Kent girişlerinde yoğun güvenlik

Okulların kapandığı döneme denk gelen Ramazan Bayramı nedeniyle iç turizmde ciddi hareketliliğe yol açan bayram tatili döneminde birçok tatilci de 3.5 günlük resmi tatil dönemini, idari izinle birlikte 9 güne uzattı. Antalya’nın Burdur, Isparta, Aksu ve Kemer girişlerinde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Gelen araçlar tek tek kontrolden geçiriliyor. Kent nüfusunun da Ramazan Bayramı’nda neredeyse iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

Otellerde yer bulunamıyor

Bayram döneminde Antalya’daki turistik tesis ve otellerin hem dış turizmin geçen seneye göre yüzde 60 daha üzerinde olması hem de bu bayramdaki iç turizm hareketliliği nedeniyle dolduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, Kendi dostlarımıza bile otellerde yer bulmakta zorlanıyoruz. Gerçekten Lara, Kundu, Belek, Manavgat, Alanya bütün bölgelerimizde bütün oteller dolu ve ciddi bir hareketlilik var. Hem havayoluyla hem karayoluyla kente gelişler devam ediyor" dedi.

Özellikle karayolunu tercih eden misafirlere dikkatli olmalarını tavsiye eden Vali Karaloğlu, Özellikle şehre yaklaştıkça yoğunluk artıyor. Arİfe günü daha da artacak. Biz her türlü tedbiri aldık, almaya devam edeceğiz. Ama misafirlerimizden de kural ve ikazlara uymalarını, kontroller esnasında görevlilerimizin uyarılarını dikkate almalarını tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yorgun, uykusuz seyahate devam etmesinler. Bakın Türkiye’de her bayram sonrasında maalesef bilanço açıklıyoruz. Trafik kazalarında bayram esnasında kaybettiğimiz canların bilançosunu açıklıyoruz. Bu çok can yakıcı, üzücü bir konu ve Türkiye’yi bundan kurtarmamız lazım. Vatandaşlarımız lütfen dikkatli olsun" diye konuştu.

Antalya'nın bayram nufüsü 4 milyon

Nüfusu 2.3 milyon olan Antalya’nın bayram dönemindeki nüfusunun ise 4 milyon civarında olmasını beklediklerini açıklayan Vali Karaloğlu, Hem iç hem dış turizm ve günübirlik gelip gidenlerle beraber çok yoğunluk olacak. Bütün ilçelerinde yoğunluk olacak. Aslında bu bizi memnun ediyor. Geçen sene turizmde sıkıntı yaşayan bir vilayettik. Bu sene bu sıkıntıyı inşallah hep beraber yaşamayız. Hem iç hem dış turizmde ne kadar bol misafir alabiliyorsak şehir olarak o kadar mutlu oluruz" dedi.

Otellerde yüzde 100 doluluk

Ramazan bayramı döneminde okulların da kapanmasının iç pazarda canlılık başlattığını açıklayan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, zaten bu dönemin dış pazar açısından da en yüksek döneme denk geldiğini söyledi. Bayramda sadece Antalya değil tüm Ege ve Akdeniz kıyılarında doluluğun yüzde 100’e ulaştığını kaydeden Ayık, Avrupa, Rusya, Almanya ve bütün kaynak pazarlarımızda, okul tatilleriyle birlikte yaz dönemi tatilleri de başladı. Dolayısıyla tüm bu kaynaklardan oluşan yoğun ilgi doluluğu sağladı" diye konuştu.

İç pazardan 1 milyona yakın misafir

Otellerdeki doluluğun yüzde 35- 40 civarındaki kısmının iç pazara ait olduğunu dile getiren TÜROFED Başkanı Ayık, Antalya bölgesinde iç pazardan sadece otellerde konaklayan misafir sayısını 200- 300 bin olarak tahmin ettiklerini söyledi. Ayık, Antalya’ya eş- dost- akraba ziyareti, günübirlikçiler ve diğer konaklamalarla beraber 1 milyon civarında ziyaretçi gelmesini düşündüklerini açıkladı. Dış turizmde haziran ayı itibariyle kente gelen turist sayısının da 1.5 milyonu aştığını dile getiren Ayık, Şu anda Antalya’daki yabancı misafir sayısı da 500 bin civarında olabilir" dedi.

Antalya'nın en güzel dönemi

Antalya’da şu an hava şartlarının da oldukça iyi ve tatil yapmak için en uygun zamanlardan biri olduğuna dikkat çeken Osman Ayık, şunları söyledi:

Haziran ayı aslında Antalya’nın iklim açısından da en güzel aylarından biri. Nem oranı düşük, deniz suyu sıcaklığının yeterince yükseldiği bir dönem. İklim de akşamları özellikle dışarıda oturmak, vakit geçirmek için çok rahat. Dolayısıyla bu dönem, Antalya’da tatil için en ideal dönemlerden biri."