Bayramda akrabalarına kurşun yağdırdı!

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde aralarında husumet bulunan ve akraba olan iki aile fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taraflardan biri av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı. Kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, iddiaya göre Mesut Ü., evden getirdiği av tüfeğiyle akrabalarına kurşun yağdırdı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Mahsun K. ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesi var

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Mahsun K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İki kişi gözaltına alındı

Olayın ardından bölgede inceleme yapan polis ekipleri Mesut Ü. ile Mert Ü. ve Onur Ü.'yü gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artacağı öğrenildi.

Bu arada iki aile fertleri arasında mahallede ve hastanede yeni bir olay yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürdürülüyor.