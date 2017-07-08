Bayramda akaryakıta 1,3 milyar lira harcandı

Ramazan Bayramı süresince 1 milyar 348 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi. Bayram dolayısıyla 23 Haziran Cuma günü yola çıkanların oluşturduğu yoğun trafik, 27 Haziran Salı gününe kadar devam etti. Bayram tatilini içine alan bu 5 günlük süreçte toplam 299 milyon 760 bin litre benzin ve motorin satıldı.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, 23-27 Haziran'da 237 milyon 790 bin litre motorin ve 61 milyon 970 bin litre benzin satışı yapıldı.

Bu dönemde satılan akaryakıtın yüzde 79'unu motorin, yüzde 21'ni ise benzin oluşturdu. Motorinin 4,37 liradan, benzinin ise 4,99 liradan satıldığı bu dönemde yaklaşık 1 milyar 39 milyon lirası motorin, 309 milyon lirası benzin olmak üzere toplam 1 milyar 348 milyon liralık akaryakıt satışı gerçekleştirildi.

Bayram ziyaretleri ve tatil için yola çıkan vatandaşlar, araçlarının depolarını en çok 23 Haziran Cuma günü doldurdu. Cuma günü 66 milyon 581 bin 981 litre motorin ve 13 milyon 634 bin 866 litre benzin olmak üzere toplam 80 milyon 216 bin 847 litrelik akaryakıt satıldı.

Bayram tatili döneminde en düşük akaryakıt satışı ise 46 milyon 647 bin 909 litre ile 25 Haziran Pazar günü gerçekleşti. Pazar günü 34 milyon 755 bin 523 litre motorin, 11 milyon 892 bin 386 litre benzin satışı yapıldı.

Söz konusu dönemde en çok akaryakıt İstanbul'da satılırken, bu ili Ankara ve İzmir izledi.