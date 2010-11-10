-BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler bayram süresince açık görüş yapabilecekler. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in imzasıyla Cumhuriyet başsavcılıklarına, ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde Kurban Bayramı dolayısıyla açık görüş yaptırılmasına ilişkin genelge gönderildi. Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan tüm hükümlü ve tutuklulara açık görüş yaptırılacağı belirtilen genelgeye göre, Adana E Tipi, Ankara 1 ve 2 No'lu L Tipi, Alanya L Tipi, Antalya E ve L Tipi, Aydın E Tipi, Balıkesir L Tipi, Bursa E Tipi, Çorum L Tipi, Denizli D Tipi, Diyarbakır E Tipi, Gaziantep E Tipi, İzmir-Buca Kapalı, Maltepe 1, 2 ve 3 No'lu L Tipi, Mersin E Tipi, Metris 1 ve 2 No'lu T Tipi, Ümraniye E ve T Tipi, Osmaniye T Tipi, Silivri 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklular, 18-22 Kasım tarihlerinde 5 gün açık görüşten yararlanabilecek. Diğer bütün ağır ceza merkezi ve müdürlük teşkilatı bulunan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara 18-22 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenen 4 gün açık görüş yaptırılacak. Müdürlük teşkilatı bulunmayan bağlı kapalı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve tutuklulara da 18-22 Kasım tarihlerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarının görüşü alınarak kurum tarafından belirlenen 3 gün süreyle açık görüş imkanı sağlanacak. Sayıları ve konumları değerlendirilmek suretiyle adli suçlardan hükümlü ve tutuklular ile örgütlü suçlardan hükümlü ve tutuklular için ayrı gruplar oluşturulacak ve her grubun görüş günleri ve saatleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile cezaevi idareleri tarafından tespit edilecek. Bu grupların aynı zamanda ve aynı görüş mahallinde birlikte bulundurulmaması sağlanacak.