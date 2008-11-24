Bayramda 70 bin kişi tatile çıkıyor

Küresel finansal kriz ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Kurban Bayramı tatilinde, ekonomik ve üst segmente yönelik turları ön plana çıkardı.



Ekonomik ve kısa turlara talep artarken, bu yıl 6-14 Aralık tarihlerindeki bayram turlarıyla 70 bin kişinin yurtiçi ve yurtdışında tatil yapması bekleniyor.



Ekonomik turlar



Club İremtur Yönetim Kurulu Başkanı Saadettin Ulubay, bayram için tur satışlarının beklediklerinden düşük olduğunu belirterek, bu yıl Kurban’da 200 bin kişinin gitmesini beklediklerini ancak bu rakamın 70 binde kalacağını söyledi. Dövizdeki ani yükselme ve kriz psikolojisinin turlara talebi olumsuz etkilediğini kaydeden Ulubay, "Kısa ve ekonomik paketler ilgi görüyor. Yunanistan, Ege adaları gibi yakın ve kısa yerler, Fas, Tunus, Mısır gibi vizesiz ülkeler talep görüyor. Yurtiçinde ise, hem ekonomik, hem de kısa süreli olması nedeniyle kültür turları revaçta" dedi.



İtalya ve Orta Avrupa



Prontotur Pazarlama Müdürü Sarp Özkar da, sektörde daralma olduğunu ancak bu dönemde fırsatlar sunan ve marka olan acentelere ilginin arttığını belirterek, "Kurban’da yurtiçi ve yurtdışına toplam 70 bin kişi gidecek. Ekonomik ve çok lüks turlara talep geliyor. Bin 119-2 bin Euro arasında üst segment turlar ve 139 Euro’luk ekonomik turlar var. İtalya, Orta Avrupa turları revaçta. Elveda Rumeli dizisinden sonra Balkanlara da ilgi var" diye konuştu. Sarp Özkar, yurtiçi turlarla ilgili de şunları söyledi: " Yurtiçinde hareketlenme biraz son dakikada olacak. Uygun fiyatlı ve kısa süreli kültür turları ilgi görür. Kıbrıs paketleri yanında, Abant gibi kışlık mekanlar ve termal tesisler talep görüyor."



İspanya turunda ucuz fiyat



ETSTUR’dan Cenk Okumuş da, bu bayramda yurtdışına 50 bin kişinin gitmesini beklerken, sayının 15 binlerde kalacağını söyledi. Okumuş, "Ucuz turlara ilgi arttı. Talep daha çok dört gece, beş günlük turlara geliyor. İtalya, Mısır ve Orta Avrupa turlarına çok talep var. İspanya’daki bayramla bizim bayramın çakışması nedeniyle, bu ülkeye uygun fiyatlı 200 Euro’ya kadar turlar var" dedi.



Üst segment iyi satıyor



SETUR’dan Gökhan Dedeoğlu , "Ucuz ve lüks paketler satılıyor. Orta kesimin alımı, bu bayramda beklemede kaldı. Üst segment çok iyi satıyor. Güney Amerika, Kuzey Amerika, Japonya, Uzakdoğu turlarımızı sattık. Avrupa destinasyonlarında ise ağırlıklı olarak İskandinavya ve Akdeniz Çanağı ilgi görüyor. Üst segmentte fiyatlar kişi başı bin 500 Euro’dan başlıyor, 2 bin 900 Euro’ya kadar çıkıyor" diye konuştu.

