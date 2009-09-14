Bayramda 4 milyon kişi yolculuk yapacak

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerde doluluk oranlarının yüzde 70'lere ulaştığı bildirildi.



Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Terzi, yaptığı açıklamada, şehirler arası taşıma yapan otobüs firmalarının yaz tatili dönemini oldukça iyi geçirdiğini söyledi.



Ramazan ayının gelmesiyle yolcu ve sefer sayılarında önemli oranda düşüş yaşandığını ifade eden Terzi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla firmalardaki hareketliliğin yeniden artığını belirtti.



Terzi, firmaların araçların bakımını yaptırdığını ve ek seferler için hazırlıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Terzi, şöyle konuştu:



“Tedbirlerimizi alıyoruz. Ramazan Bayramı'nda ailesinin yanına, memleketine gitmek isteyenlerin mağdur bırakmamak için elimizden geleni yapıyoruz.



Vatandaşların da bilet almak için son günü beklemeden biraz aceleci olmasını istiyoruz. Otobüslerimizde doluluk oranları yüzde 70'lere ulaştı. Bugünden itibaren bilet satışlarımız daha da artacaktır. Bilet bulamayan birçok kişi sıkıntı çekebilir. Vatandaşlarımız bugünden hareket ederse bizler de ona göre hazırlığımızı yapar ne kadar ek sefer koyacağımızı belirleriz.”



“Günden 17 bin otobüs seyir halinde olacak''



Özellikle bayram dönüşlerinin yoğun geçmesini beklediklerini dile getiren Terzi, “Çünkü bayram bitecek ve hemen ardından okullar açılacak. Vatandaşlar, memleketlerinden yaşadıkları yerlere dönecekler. Bu yüzden otobüslerimizdeki dönüş doluluğu daha fazla” dedi.



Terzi, Ramazan Bayramı döneminde günde yaklaşık 17 bin otobüsün seyir halinde olacağını kaydederek, aynı dönemde toplamda 4 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını bildirdi. Rüştü Terzi, özel araçlarla yola çıkanlar da hesap edildiğinde ramazan bayramı döneminde milyonlarca kişinin tatil yolculuğu yapacağını belirtti.



Korsanlara dikkat



Ramazan ve Kurban bayramlarında korsan otobüs ve minibüslerin şehirler arası yolcu taşıdığını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Bizler araçlarımızın bakımlarını bayram öncesinde yapıyoruz. Korsan araçlar bakımsız ve sigortasız yola çıkıp, binlerce kişi taşıyorlar. Aylardır parkta yatan araçlar, bayram döneminde bakıma girmeden yola çıkıyor. Normalde 700 kilometrelik uzaklığa kadar 2 ve 700 kilometrenin üzerindeki yere ise 3 şoförle gidilmesi gerekiyor. Bizler bu konuya çok dikkat ediyoruz. Ancak korsan araçlarda yüzlerce kilometre tek şoförle geçiliyor. Yorulan sürücü, doğal olarak kazalara yol açabiliyor. İnsanların canı bu kadar ucuz değil.”



Terzi, bu doğrultuda güvenlik güçlerine önemli görevler düştüğüne dikkati çekerek, “Bütün araçlar kontrol edilsin. Servis araçlarıyla şehirler arası taşımacılık yapanlara izin verilmesin. Böylece kaza riski daha da düşecektir. Bayramlarımızın acıya dönüşmemesi için vatandaşların korsan taşımacılık yapan otobüslere itibar etmemelerini istiyoruz” diye konuştu.

