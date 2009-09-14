Bayramda 4 milyon kişi yolculuk yapacak

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala şehirler arası yolcu
taşıyan otobüslerde doluluk oranlarının yüzde 70'lere ulaştığı
bildirildi.
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu
(TOFED) Yönetim Kurulu Başkanı Rüştü Terzi, yaptığı açıklamada, şehirler arası
taşıma yapan otobüs firmalarının yaz tatili dönemini oldukça iyi geçirdiğini
söyledi.
Ramazan ayının gelmesiyle yolcu ve sefer sayılarında önemli
oranda düşüş yaşandığını ifade eden Terzi, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla
firmalardaki hareketliliğin yeniden artığını belirtti.
Terzi, firmaların
araçların bakımını yaptırdığını ve ek seferler için hazırlıklarını sürdürdüğünü
vurgulayan Terzi, şöyle konuştu:
“Tedbirlerimizi alıyoruz. Ramazan
Bayramı'nda ailesinin yanına, memleketine gitmek isteyenlerin mağdur bırakmamak
için elimizden geleni yapıyoruz.
Vatandaşların da bilet almak için son
günü beklemeden biraz aceleci olmasını istiyoruz. Otobüslerimizde doluluk
oranları yüzde 70'lere ulaştı. Bugünden itibaren bilet satışlarımız daha da
artacaktır. Bilet bulamayan birçok kişi sıkıntı çekebilir. Vatandaşlarımız
bugünden hareket ederse bizler de ona göre hazırlığımızı yapar ne kadar ek sefer
koyacağımızı belirleriz.”
“Günden 17 bin otobüs seyir halinde olacak''
Özellikle bayram dönüşlerinin yoğun geçmesini
beklediklerini dile getiren Terzi, “Çünkü bayram bitecek ve hemen ardından
okullar açılacak. Vatandaşlar, memleketlerinden yaşadıkları yerlere dönecekler.
Bu yüzden otobüslerimizdeki dönüş doluluğu daha fazla” dedi.
Terzi,
Ramazan Bayramı döneminde günde yaklaşık 17 bin otobüsün seyir halinde olacağını
kaydederek, aynı dönemde toplamda 4 milyon yolcunun otobüslerle taşınacağını
bildirdi. Rüştü Terzi, özel araçlarla yola çıkanlar da hesap edildiğinde ramazan
bayramı döneminde milyonlarca kişinin tatil yolculuğu yapacağını
belirtti.
Korsanlara dikkat
Ramazan ve Kurban
bayramlarında korsan otobüs ve minibüslerin şehirler arası yolcu taşıdığını
ifade ederek, şunları kaydetti:
“Bizler araçlarımızın bakımlarını bayram
öncesinde yapıyoruz. Korsan araçlar bakımsız ve sigortasız yola çıkıp, binlerce
kişi taşıyorlar. Aylardır parkta yatan araçlar, bayram döneminde bakıma girmeden
yola çıkıyor. Normalde 700 kilometrelik uzaklığa kadar 2 ve 700 kilometrenin
üzerindeki yere ise 3 şoförle gidilmesi gerekiyor. Bizler bu konuya çok dikkat
ediyoruz. Ancak korsan araçlarda yüzlerce kilometre tek şoförle geçiliyor.
Yorulan sürücü, doğal olarak kazalara yol açabiliyor. İnsanların canı bu kadar
ucuz değil.”
Terzi, bu doğrultuda güvenlik güçlerine önemli görevler
düştüğüne dikkati çekerek, “Bütün araçlar kontrol edilsin. Servis araçlarıyla
şehirler arası taşımacılık yapanlara izin verilmesin. Böylece kaza riski daha da
düşecektir. Bayramlarımızın acıya dönüşmemesi için vatandaşların korsan
taşımacılık yapan otobüslere itibar etmemelerini istiyoruz” diye
konuştu.