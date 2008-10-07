Bayramda 25 bin ton şeker satıldı

Ramazan bayramı döneminde Türkiye'de yaklaşık 25 bin ton şeker ve çikolata satıldığı, üretici firmaların 250 milyon YTL civarında satış rakamına ulaştığı bildirildi.



İkramlık ve hediyelik şeker ve çikolata sektörünün önde gelen firmalarından Kent Gıda A.Ş. Kurumsal İlişkiler Direktörü Ömer Taşçı, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yılda 40 bin ton civarında ikramlık ve hediyelik olarak adlandırılan şeker ve çikolata satışı yapıldığını, bu rakamın yüzde 60'ının Ramazan bayramı öncesi ve sırasında gerçekleştiğini bildirdi.



Türkiye'de geçen yıl şeker ve çikolata sektöründe yaklaşık 38 bin ton satış yapıldığını hatırlatan Taşçı, bu yıl bu rakamın 40 bin tona ulaştığını ve bunun 25 bin tonluk kısmının Ramazan bayramı döneminde satıldığını tahmin ettiklerini kaydetti.



Türkiye'de bayram şekeri olarak misafirlere ikram edilen şeker ve çikolata sektörünün 425 milyon YTL civarında pazar büyüklüğüne sahip olduğunu ifade eden Taşçı, "Bu yıl Ramazan bayramı dönemindeki şeker ve çikolata satışları ekonomideki sıkıntılara rağmen bir miktar arttı. Bayram döneminde yaklaşık 25 bin ton şeker ve çikolata satan üretici firmalar, 250 milyon YTL civarında satış rakamına ulaştı" dedi.



Kalite ve markaya yöneliş



Bayram döneminde satılan şeker ve çikolataların yaklaşık yüzde 38'ini ucuz ürünlerin oluşturduğunu hatırlatan Taşçı, son iki yılda vatandaşın daha kaliteli ve markalı ürünlere yönelmeye başladığını vurguladı.



Buna rağmen şeker ve çikolata sektöründe halen yüzde 38'lik pazar payıyla merdiven altı üretimin lider durumda olduğunu ifade eden Taşçı, şu bilgileri verdi:"Şeker grubunda bizim firmamız yüzde 57'lik pazar payına sahip. Bizi yüzde 30'luk payıyla merdiven altı üretim takip ediyor. Çikolata grubunda ise yüzde 36'lık pazar payıyla merdiven altı üretim liderliğini koruyor. Ancak, son iki yılda merdiven altı üretimin pazar payı azalmaya başladı. Vatandaş daha kaliteli ve markalı ürünlere yönelmeye başladı. İki yıldır, markalı ürünlerin

satışı her yıl ortalama yüzde 5 artış gösteriyor."

